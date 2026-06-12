Juventus, reunião extraordinária do Conselho de Administração AO VIVO: a saída de Damien Comolli e a chegada de Giovanni Carnevali

Enquanto isso, o Tuttosport revela alguns bastidores das últimas horas frenéticas na Juve, que levaram à reviravolta sensacional na liderança da diretoria. Damien Comolli já estava ciente de seu destino, conta o jornal de Turim: o diretor executivo francês já havia percebido que este verão estranho tomaria o pior rumo possível. Sua posição, já frágil, foi extremamente enfraquecida pelos reveses nas negociações por Bernardo Silva e Alisson, pelo andamento das conversas sobre Brahim Diaz e pelas dificuldades encontradas com o Atlético de Madrid para fechar a contratação de Sorloth. Hoje, na reunião extraordinária do Conselho de Administração, será a grande sala do último andar a selar sua despedida, e isso acontecerá sob o olhar de Antonio Belloni, o “controlador” designado para acompanhar seus movimentos nestes últimos e decisivos meses.
O administrador independente da Juventus, muito próximo a Bernard Arnault, fundador e CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, primeiro acompanhou o francês e depois tirou suas conclusões. Ele esteve presente em todas as reuniões entre Elkann e Spalletti, depois entre o técnico e o próprio diretor executivo (em particular após a briga pós-derby), cuja ausência foi mais do que notada nas últimas reuniões de transferências, embora, formalmente, as operações continuassem de acordo com sua vontade. Elkann esperava ter um plano B mais concreto e o encontrou em Giovanni Carnevali.