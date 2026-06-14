Juventus, reunião entre Carnevali e Spalletti: assim pode se reabrir a possibilidade de renovação do contrato de Vlahovic

A chegada de Giovanni Carnevali como novo diretor executivo da Juventus, no lugar de Damien Comolli, pode mudar o panorama do mercado de transferências na equipe bianconera. O novo diretor executivo se reuniu, em Forte dei Marmi, com Luciano Spalletti para começar a planejar o elenco de vista para o próximo ano.

Após a conversa na sexta-feira, houve a reunião no sábado, 13 de junho, na qual foram abordados vários temas: há os intocáveis de Spalletti, mas também a possível reabertura das negociações para a renovação de Dusan Vlahovic. Trata-se de uma hipótese sensacional, que, no entanto, poderia se concretizar nos próximos dias.

O novo diretor executivo, de fato, está analisando todos os casos, incluindo o do sérvio, cujo contrato vence em 30 de junho: sua situação continua muito delicada, mas algo pode mudar após a saída de Comolli. As duas partes haviam constatado diferenças muito grandes, difíceis de superar, mas Carnevali poderia contribuir para mudar, de forma inesperada, o panorama.



