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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Juventus, reunião entre Carnevali e Spalletti: assim pode se reabrir a possibilidade de renovação do contrato de Vlahovic

Juventus
Mercado da bola
Campeonato Italiano
D. Vlahovic

Carnevali e Spalletti também falaram sobre a renovação do contrato de Vlahovic durante a reunião sobre o mercado de transferências na Toscana.

A chegada de Giovanni Carnevali como novo diretor executivo da Juventus, no lugar de Damien Comolli, pode mudar o panorama do mercado de transferências na equipe bianconera. O novo diretor executivo se reuniu, em Forte dei Marmi, com Luciano Spalletti para começar a planejar o elenco de vista para o próximo ano.

Após a conversa na sexta-feira, houve a reunião no sábado, 13 de junho, na qual foram abordados vários temas: há os intocáveis de Spalletti, mas também a possível reabertura das negociações para a renovação de Dusan Vlahovic. Trata-se de uma hipótese sensacional, que, no entanto, poderia se concretizar nos próximos dias.

O novo diretor executivo, de fato, está analisando todos os casos, incluindo o do sérvio, cujo contrato vence em 30 de junho: sua situação continua muito delicada, mas algo pode mudar após a saída de Comolli. As duas partes haviam constatado diferenças muito grandes, difíceis de superar, mas Carnevali poderia contribuir para mudar, de forma inesperada, o panorama.


  • NÃO É APENAS A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A DEMANDA

    Segundo o Tuttosport, os problemas entre Vlahovic e Damien Comolli não eram apenas de natureza financeira. É verdade que a diferença entre os oito milhões por temporada exigidos e os cinco oferecidos era grande, mas o ex-diretor executivo também não tinha gostado dos métodos de negociação do atacante e de seus agentes.

    Além da rigidez de Comolli, porém, havia também uma linha clara da diretoria. O próprio Giorgio Chiellini, a respeito da renovação de Vlahovic, havia declarado: “Lamento muito, até o último momento ele se empenhou pela Juve. É uma pessoa séria. Com esses valores, Vlahovic não ficará na Itália; de qualquer forma, é legítimo que ele busque outro tipo de contrato”.


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  • CONDIÇÕES PARA A RENOVAÇÃO

    Para a Juventus, em termos financeiros, a renovação do contrato de Vlahovic poderia ser mais vantajosa do que contratar outro atacante, mas nas condições da Juventus. Certamente não será fechado pelos oito milhões exigidos mais oito de comissões, mas, com uma redução nas exigências, não se pode descartar que a renovação possa ser concretizada.

    Também porque na Juventus há um homem que, mais do que qualquer outro, está pressionando pela renovação: Luciano Spalletti.

  • O PAPEL DE SPALLETTI

    Spalletti se mostrou aberto à permanência de Vlahovic. O técnico considera o sérvio o atacante ideal para seu estilo de jogo, e o próprio jogador, nascido em 2000, tem grande estima pelo treinador, que gostaria de contar com ele na próxima temporada. Desde que, porém — segundo o artigo —, o atacante não comprometa o equilíbrio no vestiário.

  • VLAHOVIC CONTINUA EM TURIM

    Enquanto isso, Vlahovic permaneceu em Turim e aguarda sinais da Juventus. É mais uma esperança do que uma verdadeira expectativa, mas o que é certo é que Vlahoviccontinua dando prioridade à Juventus.

    O caminho para a renovação, que parecia interrompido, poderia ser retomado, desde que o sérvio reduza suas exigências e tenha, juntamente com sua equipe, uma atitude mais colaborativa na fase de negociação.