Primeiro dia de trabalho para Giovanni Carnevali. O ex-jogador do Sassuolo, novo diretor executivo e gerente geral da Juventus, após alguns dias de descanso em Forte dei Marmi, estará hoje na Continassa para as primeiras reuniões operacionais. Conforme publica hoje o Tuttosport, ele se reunirá com a equipe financeira para entender a situação das contas da Juventus e qual pode ser a margem de manobra no mercado. Neste verão, devido à não classificação para a próxima Liga dos Campeões, será necessário ter muita cautela antes de fechar qualquer negócio, também porque é preciso definir o acordo de liquidação com a UEFA, que inevitavelmente imporá restrições.
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Juventus: reunião entre Carnevali e a equipe financeira para definir as estratégias de transferências. Sorloth e Dibu Martinez são possíveis contratações
PRIMEIRO OBJETIVO: VENDER
A Juventus está ciente disso: antes de entrar com tudo no mercado de contratações, precisa levantar fundos. Será necessário realizar algumas vendas para liberar espaço, e não apenas em termos numéricos. Nesse cenário, Carnevali é a pessoa certa: é verdade que a Juventus, em termos de dimensão, prestígio e peso, não é o Sassuolo, mas vender é a sua especialidade. E, no momento, há vários jogadores no elenco que devem sair, em todas as posições do campo. De Di Gregorio a Cambiaso, de Koopmeiners a Thuram, até chegar ao setor ofensivo, que deve passar por uma revolução, com Milik, Openda e David no mercado. Há ainda a incógnita Bremer, que oficialmente não está no mercado, mas que poderia sair caso surgisse uma proposta atraente.
SORLOTH E MARTINEZ CONTINUAM EM PÉ
No que diz respeito às contratações, obviamente haverá novidades, começando, como já foi dito, pelo ataque. Sorloth, do Atlético de Madrid, continua sendo uma possibilidade concreta, mas antes de fechar o negócio — segundo o *La Gazzetta dello Sport* — será feita uma nova tentativa para contratar Vlahovic. As próximas horas serão decisivas para entender quais e quão amplas são as margens de manobra para reverter o cenário e fechar um novo contrato com Dusan: Carnevali entrará em contato com o pai Milos ou com o próprio jogador, e então tirará suas conclusões. Reflexões em andamento também para a zaga: Dibu Martinez continua sendo a primeira opção, os agentes do argentino continuam trabalhando para aproximar as partes e convencer o Aston Villa a baixar a exigência de 10 milhões de euros.