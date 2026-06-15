Juventus: reunião entre Carnevali e a equipe financeira para definir as estratégias de transferências. Sorloth e Dibu Martinez são possíveis contratações

A Juventus está ciente disso: antes de entrar com tudo no mercado de contratações, precisa levantar fundos. Será necessário realizar algumas vendas para liberar espaço, e não apenas em termos numéricos. Nesse cenário, Carnevali é a pessoa certa: é verdade que a Juventus, em termos de dimensão, prestígio e peso, não é o Sassuolo, mas vender é a sua especialidade. E, no momento, há vários jogadores no elenco que devem sair, em todas as posições do campo. De Di Gregorio a Cambiaso, de Koopmeiners a Thuram, até chegar ao setor ofensivo, que deve passar por uma revolução, com Milik, Openda e David no mercado. Há ainda a incógnita Bremer, que oficialmente não está no mercado, mas que poderia sair caso surgisse uma proposta atraente.