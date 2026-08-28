AFP
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Juventus retoma o interesse no atacante do Crystal Palace Jean-Philippe Mateta enquanto a venda de Jonathan David segue sendo fundamental
De olho em um novo centroavante de força física
Segundo o Calciomercato, a Juventus está buscando ativamente um centroavante de força física para reforçar as opções ofensivas do técnico Luciano Spalletti para a nova temporada. Embora alvos alternativos como Joshua Zirkzee tenham despertado interesse, a Juventus explora vários perfis da Premier League para encontrar o nome certo. O diretor esportivo Frederic Massara avalia cuidadosamente o mercado, enquanto a gigante italiana busca acrescentar mais poder de fogo direto ao seu ataque.
- Getty Images
Mateta surge como uma opção viável
Segundo o La Gazzetta dello Sport, o atacante do Crystal Palace Jean-Philippe Mateta voltou a surgir como um alvo importante depois de oferecer seus serviços ao clube de Turim. O atacante francês segue sob contrato em Selhurst Park até junho de 2027 e está interessado em explorar suas opções após uma mudança de técnico no Palace. A Juventus monitora sua situação ao lado de outros talentos em ascensão, enquanto avalia seus movimentos finais no mercado de transferências.
Avaliando perfis ofensivos alternativos
Além de Mateta, a Juventus também tem acompanhado de perto vários outros jovens atacantes europeus para reforçar a profundidade do elenco. Nomes como Arnaud Kalimuendo, do Nottingham Forest, e Nick Woltemade, do Newcastle United, estão no radar de vários grandes clubes, incluindo o Napoli. No entanto, equilibrar os parâmetros financeiros e o espaço no elenco continua sendo uma prioridade crucial para a diretoria antes de avançar com a contratação.
- Getty Images Sport
Saídas são necessárias para viabilizar um acordo
Antes que quaisquer transferências ofensivas de chegada possam ser concretizadas, a Juventus primeiro precisa resolver as saídas em andamento no elenco para abrir espaço e caixa. A saída do atacante canadense Jonathan David segue sendo um pré-requisito essencial para que o clube avance na busca por novas contratações. À medida que a janela de transferências entra em sua reta final, a resolução dessas negociações de saída ditará o sucesso de seus planos de mercado.
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