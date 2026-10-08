De excedente a empréstimo, para depois se tornar insubstituível, até renovar o contrato atual, com vencimento em 2029. Esta é a trajetória de Nico Gonzalez na Juventus: para o argentino, nascido em 1998, está em fase de definição a renovação de contrato. Quem escreve isso é Romeo Agresti no Twitter.





Chegado à Juve no verão de 2024 graças a Cristiano Giuntoli por um valor total de 33 milhões entre empréstimo, compra em definitivo e bônus, Nico Gonzalez viveu entre o campo e o banco a temporada 2024-25, a da passagem de Thiago Motta para Igor Tudor e da classificação para a Champions League conquistada na última rodada. Para o ex-Fiorentina, naquela temporada, foram 38 jogos e 5 gols, antes do empréstimo ao Atletico Madrid decidido por Damien Comolli. No Atletico Madrid, sob o comando de Diego Simeone, Nico fez uma boa temporada, com um balanço de 37 partidas e 5 gols, para depois disputar um excelente Mundial com a Argentina.