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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: renovação de Nico González está a caminho; a duração e os valores do novo contrato

Juventus
N. Gonzalez
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Campeonato Italiano

O argentino passou de excedente e emprestado a jogador indispensável para Spalletti

De excedente a empréstimo, para depois se tornar insubstituível, até renovar o contrato atual, com vencimento em 2029. Esta é a trajetória de Nico Gonzalez na Juventus: para o argentino, nascido em 1998, está em fase de definição a renovação de contrato. Quem escreve isso é Romeo Agresti no Twitter.


Chegado à Juve no verão de 2024 graças a Cristiano Giuntoli por um valor total de 33 milhões entre empréstimo, compra em definitivo e bônus, Nico Gonzalez viveu entre o campo e o banco a temporada 2024-25, a da passagem de Thiago Motta para Igor Tudor e da classificação para a Champions League conquistada na última rodada. Para o ex-Fiorentina, naquela temporada, foram 38 jogos e 5 gols, antes do empréstimo ao Atletico Madrid decidido por Damien Comolli. No Atletico Madrid, sob o comando de Diego Simeone, Nico fez uma boa temporada, com um balanço de 37 partidas e 5 gols, para depois disputar um excelente Mundial com a Argentina.

  • O NOVO CONTRATO

    Neste verão, depois de uma negociação com o Atlético que parou diante da exigência da Juventus de pelo menos 30 milhões pela transferência em definitivo, Gonzalez voltou à Continassa, com o aval de Luciano Spalletti. Em poucas semanas, o camisa 31 se impôs, com os gols e sobretudo com uma personalidade vencedora que poucos outros parecem ter na Juventus atual. Até conquistar uma vaga entre os titulares e uma renovação de contrato iminente.


    O novo contrato deve ir até 2030, com um aumento salarial dos atuais 3,6 milhões por temporada para pelo menos 4 milhões (como McKennie e Locatelli), com a possibilidade de chegar a 4,5 milhões (como Douglas Luiz e Koopmeiners).



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