Juventus registra valorização de Alberto Costa no Porto: negócio separado de João Mario

Chegam esclarecimentos sobre a dupla operação entre as duas empresas.

Os negócios que tiveram como protagonistas Joao Mario (transferido para a Juventus) e Alberto Costa (transferido simultaneamente para o Porto) são dois negócios distintos e separados que geraram mais-valias para os clubes envolvidos nas respetivas contas.

Isso é o que foi estabelecido pela sociedade bianconera que, no relatório semestral consolidado em 31 de dezembro de 2025, cujos documentos foram consultados pelos colegas da Calcio&Finanza, forneceu esclarecimentos sobre as transações com o clube lusitano e a escolha feita para as transferências mencionadas anteriormente.

  • OS NEGÓCIOS

    Vamos recuar até ao verão passado, ou seja, até à janela de transferências de verão de 2025.

    Alberto Costa foi vendido ao Porto por 15 milhões de euros, enquanto a Juventus contratou Joao Mario dos Dragões por um valor fixo de 11,4 milhões de euros, valores estabelecidos pelos comunicados da própria Vecchia Signora.

    As operações, destaca a Calcio&Finanza, geraram uma receita, um saldo monetário a favor dos bianconeri — com base na diferença entre os valores fixos e alguns encargos acessórios — de cerca de 3 milhões de euros.

    A Juventus explicou que: “Essas operações - com base nas análises realizadas - podem ser qualificadas como separadas e distintas do ponto de vista contratual e substantivo”. 

    • Publicidade

  • A MAIORIA REGISTRADA

    A empresa piemontesa - nos documentos consultados pela Calcio&Finanza - informou que: “Caso contrário, nos termos da IAS 38 que regula a matéria, se as operações fossem consideradas permutas e se apenas um dos dois requisitos (substância comercial e medição fiável do justo valor) necessários para a contabilização das operações ao justo valor (e, portanto, com o reconhecimento do impacto positivo na conta de resultados acima mencionado) não fosse considerado satisfeito, as operações não poderiam ser reconhecidas pelo valor justo”.

    No entanto, não é esse o caso: a Juventus, graças à venda de Alberto Costa, registrou uma mais-valia de mais de 2,4 milhões de euros. E também o Porto registrou uma mais-valia de 10,4 milhões de euros com a transferência de Joao Mario para a Juventus.

