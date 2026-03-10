Juventus registra valorização de Alberto Costa no Porto: negócio separado de João Mario

Vamos recuar até ao verão passado, ou seja, até à janela de transferências de verão de 2025.

Alberto Costa foi vendido ao Porto por 15 milhões de euros, enquanto a Juventus contratou Joao Mario dos Dragões por um valor fixo de 11,4 milhões de euros, valores estabelecidos pelos comunicados da própria Vecchia Signora.

As operações, destaca a Calcio&Finanza, geraram uma receita, um saldo monetário a favor dos bianconeri — com base na diferença entre os valores fixos e alguns encargos acessórios — de cerca de 3 milhões de euros.

A Juventus explicou que: “Essas operações - com base nas análises realizadas - podem ser qualificadas como separadas e distintas do ponto de vista contratual e substantivo”.