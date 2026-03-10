Juventus registra valorização de Alberto Costa no Porto: negócio separado de João Mario

Os negócios que tiveram como protagonistas Joao Mario (transferido para a Juventus) e Alberto Costa (transferido simultaneamente para o Porto) são dois negócios distintos e separados que geraram mais-valias para os clubes envolvidos nas respetivas contas.
Isso é o que foi estabelecido pela sociedade bianconera que, no relatório semestral consolidado em 31 de dezembro de 2025, cujos documentos foram consultados pelos colegas da Calcio&Finanza, forneceu esclarecimentos sobre as transações com o clube lusitano e a escolha feita para as transferências mencionadas anteriormente.