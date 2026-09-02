Federico Gatti pode deixar a Juventus. Segundo escreveu Alfredo Pedullà o zagueiro ex-Frosinone é a primeira opção do Porto, que fez uma primeira tentativa, rejeitada por Carnevali. A fórmula, empréstimo com opção de compra, não agrada à Juventus. Não estão descartadas novas propostas até sábado, 5 de setembro, quando fechará a janela de transferências em Portugal. O camisa 4 entendeu que, com Spalletti, as chances de jogar são limitadas, por isso gostaria de se juntar a Farioli. Tentar uma experiência no exterior, para também voltar a brigar por uma vaga na seleção italiana.