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Federico Gatti JuventusGetty Images

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Juventus: recusada a primeira oferta do Porto por Federico Gatti. Galatasaray e Arábia Saudita seguem como opções

Mercado da bola
F. Gatti
Juventus
Porto

Federico Gatti pode deixar a Juventus. Segundo escreveu Alfredo Pedullà o zagueiro ex-Frosinone é a primeira opção do Porto, que fez uma primeira tentativa, rejeitada por Carnevali. A fórmula, empréstimo com opção de compra, não agrada à Juventus. Não estão descartadas novas propostas até sábado, 5 de setembro, quando fechará a janela de transferências em Portugal. O camisa 4 entendeu que, com Spalletti, as chances de jogar são limitadas, por isso gostaria de se juntar a Farioli. Tentar uma experiência no exterior, para também voltar a brigar por uma vaga na seleção italiana.

  • Quem quer Gatti

    A Juventus quer fazer caixa e, por isso, hoje só aceita um empréstimo com obrigação de compra ou uma transferência em definitivo. O zagueiro também desperta forte interesse do Galatasaray e de um clube da Saudi Pro League. Seu salário é de 3,1 milhões de euros líquidos, correspondentes a mais de 5,7 milhões de euros brutos. No total, o custo anual do jogador, segundo o Calcio e Finanza, subiu para mais de 6,6 milhões de euros.

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