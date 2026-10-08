Fabrizio Ravanelli, ex-atacante da Juventus entre 1992 e 1996 (160 jogos e 68 gols, um Scudetto, uma Champions League, uma Copa da Uefa, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália), em entrevista ao Tuttosport falou sobre a Juventus atual, com foco especial em três jogadores: Zhegrova, Kolo Muani e Licina (este último emprestado à Cremonese).





SOBRE ZHEGROVA

"Falei com ele ontem e disse que ele é um fenômeno e que o que faz nos treinamentos e com Kosovo, tem que fazer na Juventus em jogo. Se encontrar regularidade, é o jogador mais forte, decide partidas. Para mim, tem potencial para 10 gols, mas sobretudo no último passe. Quando chega aos últimos 20 metros, se torna devastador e enxerga a jogada. Ele foi julgado quando não estava bem. Hoje está bem e faz a diferença, e espero que possa fazê-la em Cagliari".



