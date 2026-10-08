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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: Ravanelli exalta Zhegrova: "Um fenômeno, se encontrar continuidade, é o jogador mais forte, decide partidas"

Juventus
E. Zhegrova
F. Ravanelli
Campeonato Italiano

Fabrizio Ravanelli, ex-atacante da Juventus entre 1992 e 1996 (160 jogos e 68 gols, um Scudetto, uma Champions League, uma Copa da Uefa, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália), em entrevista ao Tuttosport falou sobre a Juventus atual, com foco especial em três jogadores: Zhegrova, Kolo Muani e Licina (este último emprestado à Cremonese).


SOBRE ZHEGROVA

"Falei com ele ontem e disse que ele é um fenômeno e que o que faz nos treinamentos e com Kosovo, tem que fazer na Juventus em jogo. Se encontrar regularidade, é o jogador mais forte, decide partidas. Para mim, tem potencial para 10 gols, mas sobretudo no último passe. Quando chega aos últimos 20 metros, se torna devastador e enxerga a jogada. Ele foi julgado quando não estava bem. Hoje está bem e faz a diferença, e espero que possa fazê-la em Cagliari".


  • Sobre Kolo Muani

    "Estou no bonde dos 15 gols, gosto muito dele e estou feliz que esteja na Juventus. Ele pode fazer muito bem, aconselho que analise a última partida do campeonato. Também contra a Atalanta, quando deu aquela bela arrancada e depois ficou diante de Carnesecchi, errou o gol pelo gesto técnico. Lembremos como Spalletti melhorou Osimhen do ponto de vista técnico, todo o trabalho que fez por ele. O que eu diria a Kolo Muani para incentivá-lo? Que continue jogando como nas últimas duas partidas e que seja lúcido na frente do gol, sem se deixar levar pela ansiedade pelo gol que não saiu. Nós, atacantes, podemos ficar sem marcar por cinco partidas e depois, uma vez destravados, fazer 5 ou 6 em sequência. Ele deve ficar tranquilo e estou convencido de que em Cagliari fará gol".


  • na maca

    "Quando o vi na Austrália, notei qualidades importantes, mas ainda com medo em termos de personalidade. Desde que foi para a Cremonese, ele se libertou da pressão da camisa da Juve e estou convencido de que no próximo ano pode estar pronto, porque a Série B faz você crescer demais. As qualidades dele estão diante dos olhos de todos, ele pode ser o líder da Cremonese e pode levá-la à Série A. E estou convencido de que depois pode ser um trunfo para a Juve".

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