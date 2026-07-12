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Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Juventus, primeira oferta ao Parma por Pellegrino: os detalhes e as declarações de Cherubini

Juventus
Mercado da bola
M. Pellegrino
Parma

A equipe da Juventus está trabalhando para presentear Spalletti com um atacante

Enquanto se aguarda para saber o que acontecerá com Randal Kolo Muani, e com o caso Vlahovic ainda em aberto, a Juventus tenta acelerar os trâmites para dar mais um atacante a Luciano Spalletti, além de Jeff Ekhator, e enquanto se aguarda para saber qual será o futuro de jogadores como David, Openda, Zhegrova e Milik.


Segundo o Tuttosport, o primeiro a chegar poderia ser Mateo Pellegrino, argentino do Parma, clube com o qual as relações são excelentes e que se mostrou totalmente aberto à transferência do jogador. A Juve está mais do que decidida a garantir imediatamente o outro atacante, segundo o jornal. Por sua vez, Pellegrino continua priorizando a Juve, embora o interesse de vários clubes da Premier League e da La Liga continue forte.


  • OS NÚMEROS

    Nas últimas horas, segundo o Tuttosport, o Parma teria recebido da Juventus uma primeira oferta oficial pela contratação do atacante argentino. Mais especificamente: um ano de empréstimo oneroso com obrigação de compra por 30 milhões, sob condições facilmente alcançáveis (o décimo lugar na Série A). A resposta do Parma? Um “não” categórico, não tanto pelo valor em si, mas motivado pela necessidade de receber o dinheiro imediatamente para poder substituir o jogador no mercado.


    O Parma está disposto a vendê-lo por cerca de trinta milhões, em transferência definitiva. Ou, como alternativa, negociando um empréstimo bem mais oneroso. As partes, conclui o jornal, estão muito próximas de um acordo e voltarão a discutir o assunto nas próximas horas.


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  • CHERUBINI INAUGURA

    Federico Cherubini, CEO do Parma, fala sobre Di Pellegrino nestes termos, conforme publicado na Gazzetta di Parma: “Ainda é cedo para dizer se ele vai embora. É compreensível que, depois de ter chegado da Argentina ainda jovem e com pouca experiência, e de ter feito o que fez em duas temporadas, ele receba propostas de clubes importantes. E é compreensível que, aos 24 anos, ele queira tentar se destacar em níveis mais altos. Não é certo que isso aconteça, mas, se acontecer, poderíamos entender. Se o deixarmos ir, significa que sabemos que podemos obter o necessário para reinvestir e crescer”.

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