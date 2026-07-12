Enquanto se aguarda para saber o que acontecerá com Randal Kolo Muani, e com o caso Vlahovic ainda em aberto, a Juventus tenta acelerar os trâmites para dar mais um atacante a Luciano Spalletti, além de Jeff Ekhator, e enquanto se aguarda para saber qual será o futuro de jogadores como David, Openda, Zhegrova e Milik.
Segundo o Tuttosport, o primeiro a chegar poderia ser Mateo Pellegrino, argentino do Parma, clube com o qual as relações são excelentes e que se mostrou totalmente aberto à transferência do jogador. A Juve está mais do que decidida a garantir imediatamente o outro atacante, segundo o jornal. Por sua vez, Pellegrino continua priorizando a Juve, embora o interesse de vários clubes da Premier League e da La Liga continue forte.