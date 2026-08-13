A Juventus iniciou uma investida final para resolver sua situação no gol titular antes da nova temporada. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, a gigante da Serie A está insistindo em um acordo de empréstimo por Suzuki.

O PSG teria chegado a um acordo para contratar o goleiro do Parma por uma taxa de transferência de € 35 milhões, com um anúncio oficial esperado em breve. No entanto, a Juventus está disposta a capitalizar essa oportunidade única de mercado. A Juventus quer trazer o internacional japonês de volta à Itália imediatamente, propondo um acordo temporário que o manteria em Turim até junho.