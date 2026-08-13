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Yosua Arya

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Juventus pressiona por empréstimo de Zion Suzuki após PSG concluir transferência de € 35 milhões

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A Juventus está tentando ativamente garantir a contratação por empréstimo do goleiro Zion Suzuki junto ao Paris Saint-Germain. O campeão francês acabou de contratar o internacional japonês por € 35 milhões, mas o gigante italiano espera trazê-lo rapidamente de volta à Serie A.

  • Juventus acelera sua busca por goleiro

    A Juventus iniciou uma investida final para resolver sua situação no gol titular antes da nova temporada. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, a gigante da Serie A está insistindo em um acordo de empréstimo por Suzuki.

    O PSG teria chegado a um acordo para contratar o goleiro do Parma por uma taxa de transferência de € 35 milhões, com um anúncio oficial esperado em breve. No entanto, a Juventus está disposta a capitalizar essa oportunidade única de mercado. A Juventus quer trazer o internacional japonês de volta à Itália imediatamente, propondo um acordo temporário que o manteria em Turim até junho.

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    Suzuki aberto a mudança imediata para Turim

    Garantir a contratação do goleiro nascido em 2002 parece bastante viável do lado do jogador, já que Suzuki já colocou à disposição total para a transferência proposta. Segundo informações, ele não tem qualquer ressalva em se transferir para a Juventus pelo restante da temporada.

    O goleiro se sente fortemente atraído pela perspectiva de vestir a camisa de um clube europeu de primeira linha, enquanto segue atuando com regularidade na Serie A. A decisão final agora depende inteiramente do técnico Luis Enrique e da cúpula do PSG. Eles precisam definir o futuro de curto prazo do jogador antes que qualquer negociação detalhada sobre estrutura salarial e condições adicionais possa começar.

  • Horas cruciais aguardam a transferência

    As próximas horas devem ser incrivelmente intensas e, no fim das contas, decisivas para a conclusão desta complexa operação de transferência. A Juventus trabalha incansavelmente nos bastidores para convencer seus homólogos franceses a sancionar o empréstimo. Caso o PSG dê sinal verde, os dois clubes precisarão chegar rapidamente a um acordo sobre os detalhes financeiros específicos, incluindo como os salários do jogador serão divididos.

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    Spalletti quer seu novo camisa 1

    A Juventus traçou um objetivo muito claro para os próximos dias. A cúpula do clube quer entregar o novo goleiro titular ao técnico Luciano Spalletti antes da chegada do fim de semana. Concluir o negócio rapidamente daria a Suzuki um tempo vital para se integrar aos mecanismos táticos da equipe no centro de treinamento. O time de Spalletti viajará para enfrentar o Frosinone em sua partida de estreia, e o clube quer desesperadamente ter seu novo goleiro titular pronto para entrar em ação.

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