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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus, prejuízo no balanço de cerca de 60 milhões: prioridade é reduzir os custos, chega de aumentos de capital por parte de Elkann

Juventus

As finanças da Juventus seguem sob pressão. Pesam a falta de receitas da Liga dos Campeões e a redução no mercado de transferências de jogadores.

O fim do mês de setembro e o início do mês de outubro são, historicamente, o momento mais delicado do ano no âmbito econômico-financeiro. Os clubes se veem, de fato, obrigados a administrar o fechamento e a aprovação dos balanços encerrados em 30 de junho e que apontam a saúde das próprias sociedades com vistas ao futuro.

E também neste ano, na Juventus, haverá um novo diretor-executivo à frente desse processo, com Giovanni Carnevali, que, agora mais do que nunca, terá de deixar clara qual é a linha mestra definida pela propriedade na gestão do clube. Segundo o que foi publicado pelo Tuttosport, a base da qual ele partirá não será simples de administrar, dado que, ainda que apenas estimado, o vermelho no balanço deve se situar em cifras importantes.


  • Vermelho de cerca de 60 milhões

    Em comparação com a temporada 2023-2024, encerrada com um rombo de 199 milhões, as contas obviamente estão em recuperação, mas o déficit que será registrado neste balanço de 2025/2026 não será contido.

    De fato, projeta-se a confirmação dos -60 milhões de euros (a faixa vai de -58 a -63 milhões) da temporada passada, uma freada no projeto de retorno idealizado pela diretoria no plano estratégico com prazo inicialmente em 2026, mas já prorrogado e adiado várias vezes.

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  • Chega aos aumentos de capital

    Segundo o Tuttosport, de fato, a propriedade barrou a vontade de colocar e injetar liquidez nas contas. O último aumento de capital é de 2025 e foi o 4º nos últimos anos, depois dos de 2019, 2021 e 2023.


    Em essência, John Elkann abriu a carteira para arrumar as contas da Juventus uma vez a cada dois anos nos últimos 7 e, hoje, já não há mais vontade de fazer outra recapitalização.

  • Fair play financeiro da Uefa e o objetivo de redução de custos

    Por que as contas estão tão no vermelho? Obviamente, pesam os resultados em campo, os acordos comerciais e, sobretudo, a redução na rubrica Player Trading (mais-valias e transferências), mas o que mais preocupa é a perspectiva futura para a próxima temporada.


    Nas contas de 2026/27 pesarão a não classificação para a Champions League e suas receitas, mas também a multa potencial (e a consequente provisão) por violação da Football Earnings Rule com a Uefa, de no máximo 20 milhões de euros.


    Em essência, será pedido a Carnevali que continue reduzindo os custos (-20 milhões em relação a 2024/25 já neste balanço), mas também que compense as receitas não obtidas. Diluir custos importantes de amortizações e salários será uma das prioridades, mas não a única. Voltar a se classificar para a próxima Champions League será, de fato, ainda mais importante.


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