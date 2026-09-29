O fim do mês de setembro e o início do mês de outubro são, historicamente, o momento mais delicado do ano no âmbito econômico-financeiro. Os clubes se veem, de fato, obrigados a administrar o fechamento e a aprovação dos balanços encerrados em 30 de junho e que apontam a saúde das próprias sociedades com vistas ao futuro.

E também neste ano, na Juventus, haverá um novo diretor-executivo à frente desse processo, com Giovanni Carnevali, que, agora mais do que nunca, terá de deixar clara qual é a linha mestra definida pela propriedade na gestão do clube. Segundo o que foi publicado pelo Tuttosport, a base da qual ele partirá não será simples de administrar, dado que, ainda que apenas estimado, o vermelho no balanço deve se situar em cifras importantes.



