A Juventus olha para o mercado nestas últimas horas para completar o lado esquerdo e mira Nicolás Tagliafico. O lateral argentino é um perfil que agrada à diretoria da Juventus e pode se tornar uma opção concreta nos momentos finais da janela de transferências de verão, sobretudo caso Juan Cabal deixe Turim.





A eventual chegada do experiente defensor teria uma lógica precisa dentro da rotação de Luciano Spalletti. Tagliafico, nascido em 1992, traria de fato experiência internacional, personalidade e confiabilidade, características particularmente apreciadas pelo técnico. A ideia da Juventus seria a de acrescentar um elemento experiente ao elenco, capaz de se revezar pela faixa esquerda e garantir mais profundidade nas opções.



