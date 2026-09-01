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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus por Tagliafico: ele chega se Cabal sair

Juventus
Mercado da bola
N. Tagliafico
J. Cabal

Nas últimas horas da janela de transferências, tentativa da Juventus de dar a Spalletti uma alternativa a mais pelo lado esquerdo

A Juventus olha para o mercado nestas últimas horas para completar o lado esquerdo e mira Nicolás Tagliafico. O lateral argentino é um perfil que agrada à diretoria da Juventus e pode se tornar uma opção concreta nos momentos finais da janela de transferências de verão, sobretudo caso Juan Cabal deixe Turim.


A eventual chegada do experiente defensor teria uma lógica precisa dentro da rotação de Luciano Spalletti. Tagliafico, nascido em 1992, traria de fato experiência internacional, personalidade e confiabilidade, características particularmente apreciadas pelo técnico. A ideia da Juventus seria a de acrescentar um elemento experiente ao elenco, capaz de se revezar pela faixa esquerda e garantir mais profundidade nas opções.


  • Condições favoráveis

    No momento, pelo lado esquerdo, Spalletti pode contar principalmente com Andrea Cambiaso, enquanto nas últimas partidas Zeki Celik também foi adaptado, escalado como titular justamente por aquele lado no confronto contra o Parma. A chegada de Tagliafico permitiria, portanto, ter uma solução mais natural para a posição e, sobretudo, um jogador acostumado a suportar a pressão dos grandes jogos.


    A possibilidade também pode se tornar interessante do ponto de vista da fórmula. Tagliafico tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2027: um prazo relativamente próximo que poderia favorecer uma operação por empréstimo, eventualmente acompanhada de uma opção ou de uma obrigação de compra. Muito, porém, vai depender das condições econômicas do negócio e, principalmente, das eventuais saídas da Juventus.





    • Publicidade

  • Depende de Cabal

    Tagliafico veste a camisa do Lyon desde 2022 e, ao longo de sua experiência na França, somou 102 jogos e 9 gols. Um currículo construído também nos grandes palcos europeus e internacionais, que representa justamente um dos elementos de maior apelo para a Juventus.


    A situação, portanto, segue diretamente ligada ao futuro de Cabal, que desperta o interesse da Atalanta. Se o colombiano sair, a Juventus poderá acelerar por Tagliafico, vendo no argentino o reforço experiente para completar a lateral esquerda e ampliar as alternativas à disposição de Spalletti.


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