Juventus, outra montanha de dinheiro a caminho: Carnevali tem a chance de não fazer como seus antecessores

E que venha o aumento de capital! Mais uma vez nestes anos, a Exor abre o cofre e injeta liquidez na Juventus. O Conselho de Administração da Juventus ratificou o fechamento do nono balanço seguido no vermelho (66 milhões de euros em 30 de junho de 2026) e solicitou e propôs à Assembleia de Acionistas um aumento de capital de até um máximo de 250 milhões. Dos 250 milhões de euros previstos, pelo menos 164 virão da Exor (mas o valor pode subir porque a Exor está disponível para garantir as ações que eventualmente não forem subscritas pelos outros acionistas).





Nos últimos anos, a Juventus realizou quatro recapitalizações, em um montante total de 998 milhões de euros, dos quais 637 foram desembolsados pela Exor. Com o novo aumento, chegará a um patrimônio de 800 milhões investido pelo cofre da família Agnelli/Elkann no universo da Juventus nos últimos sete anos.



