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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus, outra montanha de dinheiro a caminho: Carnevali tem a chance de não fazer como seus antecessores

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Com o aumento de capital, será fundamental para a diretoria da Juventus fazer as escolhas certas

E que venha o aumento de capital! Mais uma vez nestes anos, a Exor abre o cofre e injeta liquidez na Juventus. O Conselho de Administração da Juventus ratificou o fechamento do nono balanço seguido no vermelho (66 milhões de euros em 30 de junho de 2026) e solicitou e propôs à Assembleia de Acionistas um aumento de capital de até um máximo de 250 milhões. Dos 250 milhões de euros previstos, pelo menos 164 virão da Exor (mas o valor pode subir porque a Exor está disponível para garantir as ações que eventualmente não forem subscritas pelos outros acionistas).


Nos últimos anos, a Juventus realizou quatro recapitalizações, em um montante total de 998 milhões de euros, dos quais 637 foram desembolsados pela Exor. Com o novo aumento, chegará a um patrimônio de 800 milhões investido pelo cofre da família Agnelli/Elkann no universo da Juventus nos últimos sete anos.


  • Juve, o dinheiro é o último problema

    O problema na Juventus não é o dinheiro, nem John Elkann, muitas vezes criticado por uma boa parcela da torcida da Juventus. Vale lembrar, de fato, que Elkann também estava por trás da Juventus no ciclo lendário dos nove Scudetti seguidos. Para dar alguns exemplos: foi Elkann quem escolheu Marotta em 2010, foi Elkann quem confiou a presidência e a gestão do clube ao primo Andrea Agnelli. E havia Elkann por trás de cada aporte extraorçamentário daquela era: seu aval era indispensável, como no caso da contratação de Cristiano Ronaldo.


    Há, portanto, uma continuidade de quase vinte anos no apoio de Elkann à Juventus, desde que ele assumiu as rédeas da Exor, dando sequência ao vínculo que une a Juventus à família Agnelli há um século. O compromisso de abrir a carteira, portanto, não está em discussão, mas, se for o caso, o tema, nos últimos seis anos, diz respeito à forma como esse dinheiro, muito, muitíssimo, foi gasto.



  • AS ESCOLHAS ERRADAS

    E aqui chegamos ao ponto, e ao maior problema da Juventus nesta década, que é ter errado em (quase) todas as escolhas de diretoria e, consequentemente, nas escolhas de mercado. De Paratici a Cherubini, passando por Manna, até chegar a Giuntoli e Comolli, foi um banho de sangue de dinheiro jogado fora, com jogadores pagos muito acima do valor (tanto pela transferência quanto pelo salário) em relação ao rendimento. Foi uma queda sem fim, com o ponto mais baixo durante a gestão Comolli, que teve como desfecho final a exclusão da Champions League.


  • AS ESCOLHAS INTELIGENTES

    Garantir vaga na próxima Champions League e acertar nas escolhas de mercado, sem desperdiçar os investimentos da Exor. Esse é o duplo mantra da Juventus para esta temporada, com o técnico Luciano Spalletti e a diretoria formada por Giovanni Carnevali, Giorgio Chiellini, Frederic Massara e Marco Ottolini no mesmo nível de responsabilidade. Em particular, essa diretoria foi escolhida por Elkann para dar continuidade e iniciar um novo ciclo. Chega de reviravoltas, chega de mudanças repentinas: continuidade é a palavra de ordem. Uma continuidade que também passa pelas escolhas no mercado: Carnevali, Massara e Ottolini conseguirão onde Giuntoli e Comolli falharam?


    "Queremos uma equipe competitiva, sabemos que temos limites que devemos respeitar. Vamos ver como o mercado vai evoluir. Eu gostaria de contratar três grandes campeões, mas não dá. Então é preciso reforçar a equipe agindo com inteligência e aproveitando as oportunidades", declarou Carnevali no Festival dello Sport da Gazzetta. As escolhas inteligentes vão marcar a diferença entre a Juventus do passado recente e a do futuro próximo. Os últimos anos mostraram que dinheiro sozinho não faz a diferença: são necessárias ideias; se Carnevali as tem (e temos certeza de que sim), é hora de colocá-las em prática.



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