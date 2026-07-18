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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ouça o que diz Dibu Martinez: “Vou me aposentar se ganhar a Copa do Mundo? Primeiro é preciso ganhar. Minha mão ainda está doendo”

Mercado da bola
Juventus
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Copa do Mundo
E. Martinez

O goleiro da Argentina, alvo de transferência da Juventus, fala na véspera da final da Copa do Mundo

Emiliano Dibu Martínez, goleiro da Argentina e do Aston Villa, além de alvo de transferência da Juventus, fala em coletiva de imprensa na véspera da final da Copa do Mundo, que no domingo à noite, às 21h, horário da Itália, colocará frente a frente a seleção argentina, atual campeã mundial, e a Espanha, atual campeã europeia.


As declarações do goleiro, nascido em 1992 e com contrato com o Aston Villa que vence em 2029, também interessam de perto à Juve, especialmente a parte relacionada às condições físicas.

  • A RETIRADA SE VENCER A COPA DO MUNDO?

    "Vou me aposentar se vencer? Primeiro é preciso vencer. Estou concentrado apenas em vencer, não penso em nada além disso."

    • Publicidade

  • A IMPORTÂNCIA DO GOLEIRO

    "Muitas pessoas acham que um goleiro só joga bem quando defende bolas difíceis, mas o papel do goleiro vai muito além disso. O que importa é a mensagem que você transmite".


    “São aspectos do futebol que fazem meus companheiros perceberem: ‘O Dibu está tranquilo’. Meu trabalho é transmitir segurança e tranquilidade a eles.”

  • A LESÃO

    "Minha mão ainda dói, todos os dias. Todos os especialistas em mãos que consultei me diziam que eu precisaria fazer uma cirurgia. Agora, porém, não penso mais nisso. Depois do jogo contra o Egito, voltei a treinar normalmente e, sinceramente, me sinto muito melhor".

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  • O PRÊMIO

    "Não me interessa ganhar o prêmio de melhor jogador. Não me interessa aparecer na primeira página dos jornais. O que me interessa é que meus companheiros e o técnico confiem em mim".

  • O BAIRRO

    "A pressão não me incomoda. Ainda tenho dentro de mim aquele garoto do bairro El Jardín, em Mar del Plata. Não importa quem eu tenha à minha frente: sou o mesmo Dibu que jogava no seu bairro".

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