Juventus, ouça o que diz Dibu Martinez: “Vou me aposentar se ganhar a Copa do Mundo? Primeiro é preciso ganhar. Minha mão ainda está doendo”

Emiliano Dibu Martínez, goleiro da Argentina e do Aston Villa, além de alvo de transferência da Juventus, fala em coletiva de imprensa na véspera da final da Copa do Mundo, que no domingo à noite, às 21h, horário da Itália, colocará frente a frente a seleção argentina, atual campeã mundial, e a Espanha, atual campeã europeia.





As declarações do goleiro, nascido em 1992 e com contrato com o Aston Villa que vence em 2029, também interessam de perto à Juve, especialmente a parte relacionada às condições físicas.