A chegada de Giovanni Carnevali e Frederic Massara, e a confirmação de Luciano Spalletti, marcaram o início de um novo ano zero para a Juventus, a enésima tentativa de renascimento de um clube e de um time que não vencem o Scudetto desde 2020. Nestas horas, enquanto a Juventus comemora os 15 anos de sua casa, o Juventus Stadium, há um dado que permite uma comparação com outro ano zero da história da Juventus, 2011-12, a primeira temporada de Antonio Conte no comando da equipe, a do primeiro dos nove Scudetti consecutivos. Naquele ano, a Juventus fez seu primeiro jogo em casa contra o Parma, assim como aconteceu neste ano (antes do 1 a 1 com o Milan): veja as duas escalações da Juventus nessas duas partidas, com 15 anos de diferença.
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Juventus, os italianos desapareceram: como se passou de 70% para 20%, entre escolhas de mercado e lesões o projeto desmorona
O confronto
Juventus-Parma 4 a 1 temporada 2011-12
Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Marchisio, Pirlo; Pepe (71' Krasic), Matri (53' Vucinic), Del Piero (68' Vidal), Giaccherini. Téc. Conte
Juventus-Parma 2 a 0 temporada 2026-27
Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (75' Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao (75' Cambiaso, 86' Koopmeiners), David (57' Gonzalez), Boga (57' Alajbegovic 6); Kolo Muani. Téc. Spalletti
O dado que salta imediatamente aos olhos, além da presença de um número decididamente superior de craques na Juventus de 2011-12 em relação à atual, é o número de italianos presente na equipe de Conte em comparação com a de Spalletti: 10 de 14 na Juve de 2011-12 (71%), 3 de 15 na Juve de 2026-27 (20%).
Com o Sassuolo, só um italiano?
E pensar que, em junho, a mensagem de Carnevali parecia clara, reforçada na prática pela contratação de Jeff Ekhator junto ao Genoa: reforçar o componente italiano do elenco. Poucos meses depois, porém, o cenário mudou completamente. Tanto que, na noite de domingo, no Mapei Stadium, contra o Sassuolo, Luciano Spalletti pode escalar uma Juventus com dez estrangeiros entre os titulares e apenas um italiano, Guglielmo Vicario, no gol.
O que determina essa reviravolta são, sobretudo, as lesões. A longa ausência de Manuel Locatelli, fora por cerca de seis meses, tirou de Spalletti sua principal referência italiana no meio-campo. A ele se soma Andrea Cambiaso, ainda lidando com problemas no tornozelo. Também Ekhator está indisponível por pelo menos um mês e meio.
As escolhas no mercado de transferências
O mercado, além disso, reduziu ainda mais a presença italiana: deixaram a Continassa Fabio Miretti, Mattia Perin e Michele Di Gregorio, este último substituído justamente por Vicario. Assim, restam Federico Gatti, Daniele Rugani e os jovens da Next Gen Augusto Owusu e Filippo Pagnucco, mas nenhum deles, salvo surpresa, deve começar como titular contra o Sassuolo.
O dado segue significativo para um clube que historicamente foi o principal celeiro da Itália, e que contribuiu de maneira decisiva com seus "blocos" para os sucessos da Itália. A última Juventus com dez estrangeiros e apenas um italiano desde o início foi no clássico contra o Torino, em 28 de fevereiro de 2023, quando o único italiano titular era Nicolò Fagioli. Uma situação excepcional: na história da Juventus, nunca aconteceu de o clube iniciar uma partida sem sequer um italiano no onze titular.
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