Juventus, os italianos desapareceram: como se passou de 70% para 20%, entre escolhas de mercado e lesões o projeto desmorona

E pensar que, em junho, a mensagem de Carnevali parecia clara, reforçada na prática pela contratação de Jeff Ekhator junto ao Genoa: reforçar o componente italiano do elenco. Poucos meses depois, porém, o cenário mudou completamente. Tanto que, na noite de domingo, no Mapei Stadium, contra o Sassuolo, Luciano Spalletti pode escalar uma Juventus com dez estrangeiros entre os titulares e apenas um italiano, Guglielmo Vicario, no gol.





O que determina essa reviravolta são, sobretudo, as lesões. A longa ausência de Manuel Locatelli, fora por cerca de seis meses, tirou de Spalletti sua principal referência italiana no meio-campo. A ele se soma Andrea Cambiaso, ainda lidando com problemas no tornozelo. Também Ekhator está indisponível por pelo menos um mês e meio.