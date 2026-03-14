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Juventus, os convocados para o jogo em Udine: Vlahovic está fora, Milik está dentro

A lista dos jogadores convocados por Luciano Spalletti para o jogo fora de casa desta noite contra a Udinese

A Juventus viaja para o Friuli para enfrentar a Udinese esta noite. A partida será válida pela 29ª rodada do campeonato e terá início às 20h45.

A seguir, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti. Conforme antecipado ontem, Dusan Vlahovic não figura entre os convocados, pois ainda não está 100% recuperado e deve voltar a estar disponível a partir da próxima partida, que na 30ª rodada terá a Juventus jogando em casa contra o Sassuolo.

Por outro lado, foi convocado Arek Milik, que nesta temporada foi convocado apenas em duas ocasiões (ficando nas duas vezes no banco): nos dias 20 e 27 de dezembro, respectivamente, para Juventus x Roma e Pisa x Juventus. 

  • UDINESE X JUVENTUS, A CONVOCAÇÃO

    1 Perin

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceição

    8 Koopmeiners

    10 Yildiz

    11 Zhegrova

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    16 Di Gregorio

    17 Adzic

    18 Kostic

    19 Thuram

    20 Openda

    21 Miretti

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    27 Cambiaso

    30 David

    32 Cabal

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