Juventus, os convocados para o jogo em Udine: Vlahovic está fora, Milik está dentro

A Juventus viaja para o Friuli para enfrentar a Udinese esta noite. A partida será válida pela 29ª rodada do campeonato e terá início às 20h45.

A seguir, os jogadores à disposição de Luciano Spalletti. Conforme antecipado ontem, Dusan Vlahovic não figura entre os convocados, pois ainda não está 100% recuperado e deve voltar a estar disponível a partir da próxima partida, que na 30ª rodada terá a Juventus jogando em casa contra o Sassuolo.

Por outro lado, foi convocado Arek Milik, que nesta temporada foi convocado apenas em duas ocasiões (ficando nas duas vezes no banco): nos dias 20 e 27 de dezembro, respectivamente, para Juventus x Roma e Pisa x Juventus.