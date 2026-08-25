Está tudo acertado para a transferência de Michele Di Gregorio da Juventus para o Bournemouth. O goleiro ex-Monza jogará nesta temporada na Premier League, e hoje chegou a oficialização do negócio por empréstimo com opção de compra. Formado na Inter, o goleiro somou 84 partidas pela Juventus em todas as competições.
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Juventus oficializa a venda de Michele Di Gregorio para o Bournemouth: a Juventus recebe 1,3 milhão de euros mais bônus
O COMUNICADO DA JUVENTUS: QUANTO ARRECADA
A Juventus Football Club S.p.A. comunica que chegou a um acordo com o AFC Bournemouth para a cessão, por empréstimo até 30 de junho de 2027, dos direitos às prestações esportivas do jogador Michele Di Gregori pelo valor de € 1,3 milhão; esse valor poderá ser aumentado, durante a vigência do contrato de prestação esportiva com o jogador, em uma quantia não superior a € 0,8 milhão, com o alcance de determinados objetivos esportivos. Além disso, o acordo prevê a faculdade por parte do Bournemouth de adquirir em definitivo as prestações esportivas do jogador por um valor adicional de € 12,7 milhões, pagáveis em três exercícios; esse valor poderá ser aumentado, durante a vigência do contrato de prestação esportiva com o jogador, em uma quantia não superior a € 1,5 milhão, com o alcance de determinados objetivos esportivos.
DI GREGORIO: "O Bournemouth me quis muito"
Este é o comunicado do Bournemouth:
O AFC Bournemouth tem o prazer de anunciar a contratação de Michele Di Gregorio por empréstimo de uma temporada junto à Juventus. O goleiro de 29 anos chega aos "Cherries" depois de se firmar como um dos arqueiros mais valorizados da Serie A, trazendo consigo uma experiência significativa no mais alto nível do futebol italiano e europeu. Di Gregorio iniciou sua carreira profissional na Inter, acumulando depois uma experiência valiosa na equipe principal durante os empréstimos a Renate, Novara e Pordenone. Em seguida, viveu uma temporada de virada no Monza, contribuindo para o histórico acesso do clube à Serie A.
Suas atuações na primeira divisão italiana lhe renderam amplo reconhecimento: foi, de fato, eleito o melhor goleiro da Serie A na temporada 2023/24, mantendo a meta intacta em 14 ocasiões em 37 partidas no total entre todas as competições. Transferido para a Juventus no verão de 2024, somou jogos tanto em âmbito nacional quanto europeu, enriquecendo seu currículo com a experiência na Champions League.
Comentando sua transferência para o AFC Bournemouth, Di Gregorio declarou: "Estou muito feliz por estar aqui. Este é um momento muito importante para mim e acredito que a decisão de vir para o Bournemouth foi a certa.
"Percebi o forte desejo do clube de me ter aqui e senti a ambição da diretoria de continuar crescendo e alcançando grandes objetivos. A Premier League é o campeonato mais bonito do mundo. É uma honra para mim estar aqui e ter a oportunidade de jogar em um nível tão alto".
Tiago Pinto, presidente de operações de futebol do AFC Bournemouth, comentou: "Michele é um goleiro de excelentes qualidades e com uma valiosa experiência no mais alto nível. Ele demonstrou de forma consistente o seu valor na Serie A e nas competições europeias; estamos convencidos de que será um ótimo reforço para o nosso elenco".
Di Gregorio vestirá a camisa 20 do AFC Bournemouth e se juntará aos novos companheiros de equipe visando à primeira partida em casa da temporada na Premier League, marcada para este fim de semana.
Multa em caso de não aquisição
Segundo Fabrizio Romano, caso o Bournemouth decida não exercer a opção, ainda assim terá de pagar 1,5 milhão de euros à Juventus a título de multa.
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