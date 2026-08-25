Este é o comunicado do Bournemouth:





O AFC Bournemouth tem o prazer de anunciar a contratação de Michele Di Gregorio por empréstimo de uma temporada junto à Juventus. O goleiro de 29 anos chega aos "Cherries" depois de se firmar como um dos arqueiros mais valorizados da Serie A, trazendo consigo uma experiência significativa no mais alto nível do futebol italiano e europeu. Di Gregorio iniciou sua carreira profissional na Inter, acumulando depois uma experiência valiosa na equipe principal durante os empréstimos a Renate, Novara e Pordenone. Em seguida, viveu uma temporada de virada no Monza, contribuindo para o histórico acesso do clube à Serie A.





Suas atuações na primeira divisão italiana lhe renderam amplo reconhecimento: foi, de fato, eleito o melhor goleiro da Serie A na temporada 2023/24, mantendo a meta intacta em 14 ocasiões em 37 partidas no total entre todas as competições. Transferido para a Juventus no verão de 2024, somou jogos tanto em âmbito nacional quanto europeu, enriquecendo seu currículo com a experiência na Champions League.





Comentando sua transferência para o AFC Bournemouth, Di Gregorio declarou: "Estou muito feliz por estar aqui. Este é um momento muito importante para mim e acredito que a decisão de vir para o Bournemouth foi a certa.





"Percebi o forte desejo do clube de me ter aqui e senti a ambição da diretoria de continuar crescendo e alcançando grandes objetivos. A Premier League é o campeonato mais bonito do mundo. É uma honra para mim estar aqui e ter a oportunidade de jogar em um nível tão alto".





Tiago Pinto, presidente de operações de futebol do AFC Bournemouth, comentou: "Michele é um goleiro de excelentes qualidades e com uma valiosa experiência no mais alto nível. Ele demonstrou de forma consistente o seu valor na Serie A e nas competições europeias; estamos convencidos de que será um ótimo reforço para o nosso elenco".





Di Gregorio vestirá a camisa 20 do AFC Bournemouth e se juntará aos novos companheiros de equipe visando à primeira partida em casa da temporada na Premier League, marcada para este fim de semana.