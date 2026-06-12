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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, oficial: Comolli deixa o cargo, Carnevali é o novo diretor executivo. O ex-jogador do Sassuolo: “Orgulhoso e honrado”

Juventus
Campeonato Italiano
Mercado da bola

O clube da Juventus oficializa a mudança na liderança da diretoria

Após o terremoto de ontem, hoje é o dia em que o Conselho de Administração da Juventus, em reunião extraordinária, oficializa a saída do diretor esportivo Damien Comolli e a posse de Giovanni Carnevali.


Acompanharemos ao vivo todas as atualizações que chegarem da Continassa.

11h45 O COMUNICADO OFICIAL: GIOVANNI CARNEVALI NOMADO NOVO DIRETOR EXECUTIVO E DIRETOR GERAL DO CLUBE

Conforme consta no comunicado oficial da Juventus: “Giovanni Carnevali, um dos dirigentes mais influentes e conceituados do futebol italiano, liderará o caminho de desenvolvimento do clube. Damien Comolli encerra sua passagem pela Juventus de comum acordo com a diretoria.

Turim, 12 de junho de 2026 — O Conselho de Administração da Juventus FC deliberou hoje a nomeação de Giovanni Carnevali como Diretor Executivo e Diretor Geral do Clube, confiando-lhe a liderança administrativa da Sociedade com o objetivo de fortalecer o projeto esportivo e industrial da Juventus.

Um dos dirigentes mais conceituados do panorama esportivo, Giovanni traz para a Juventus um patrimônio de notável capacidade gerencial. Homem de futebol por vocação e paixão, Giovanni dedicou sua vida profissional a este setor, acumulando experiências e assumindo responsabilidades cada vez mais relevantes, o que lhe permitiu desenvolver um conhecimento completo das dinâmicas que regem o futebol moderno e das perspectivas de evolução. Em particular, ao longo de sua carreira, contribuiu de forma decisiva para o crescimento e a consolidação do Sassuolo Calcio, que se tornou, com o tempo, um exemplo reconhecido de sustentabilidade, inovação, valorização de talentos e capacidade de criar valor, dentro e fora de campo. Na qualidade de Conselheiro da Lega Serie A, contribuiu também para as principais mesas de debate dedicadas à evolução e ao crescimento do futebol profissional italiano.

Estou orgulhoso e honrado por passar a fazer parte deste clube rico em história e identidade”, destacou Carnevali. “Agradeço à diretoria, ao acionista majoritário e a John Elkann pela confiança que me foi depositada. Enfrento este novo desafio com grande senso de responsabilidade e com a convicção de que, por meio do empenho diário, é possível construir um caminho de crescimento duradouro e um futuro de sucessos. Juntamente com todos os membros da diretoria, trabalharemos para tornar a Juventus cada vez mais protagonista no cenário nacional e internacional, respeitando a história do clube e as ambições dos torcedores bianconeri”, concluiu o novo diretor executivo da Juventus.

A Giovanni, as calorosas boas-vindas de toda a família bianconera e os melhores votos de sucesso no trabalho”.


11h45 O SASSUOLO TAMBÉM SE DESPEDE DE CARNEVALI

"O U.S. Sassuolo Calcio informa que aceitou a renúncia de Giovanni Carnevali ao cargo de Diretor Executivo e Diretor Geral do clube. Conclui-se assim uma trajetória que marcou profundamente a história do clube neroverde. Em seus treze anos à frente do clube, Giovanni Carnevali acompanhou o Sassuolo em um crescimento constante, contribuindo para consolidá-lo entre as entidades mais apreciadas do futebol italiano. Nesses anos, o clube soube aliar ambição esportiva e sustentabilidade, construindo um modelo reconhecido pela valorização de jovens talentos e pela solidez administrativa e organizacional".



11h10 DOCUMENTOS ASSINADOS

Comolli-Carnevali, documentos assinados e anúncio oficial a caminho: é o que tuíta Matteo Moretto.


10h45 CONCLUÍDA A REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Juventus chegou ao fim. Aguarda-se agora o comunicado oficial que confirmará a saída de Damien Comolli do clube bianconero e o anúncio de Giovanni Carnevali como novo diretor executivo da Juve.


10h00 - CONTATO CARNEVALI-SPALLETTI

Às 10h chega a notícia, tuitada por Romeo Agresti, de que está fechada a chegada de Giovanni Carnevali ao cargo de novo diretor executivo da Juventus. Pela manhã, segundo o Tuttosport, teria havido um primeiro contato por telefone entre Carnevali e o técnico da Juve, Luciano Spalletti.


  • A DESPEDIDA DE COMOLLI: OS BASTIDORES DAS ÚLTIMAS HORAS

    Enquanto isso, o Tuttosport revela alguns bastidores das últimas horas frenéticas na Juve, que levaram à reviravolta sensacional na liderança da diretoria. Damien Comolli já estava ciente de seu destino, conta o jornal de Turim: o diretor executivo francês já havia percebido que esse verão estranho tomaria o pior rumo possível. Sua posição, já frágil, foi extremamente enfraquecida pelos reveses nas negociações por Bernardo Silva e Alisson, pelo andamento das conversas sobre Brahim Diaz e pelas dificuldades encontradas com o Atlético de Madrid para fechar a contratação de Sorloth. Hoje, na reunião extraordinária do Conselho de Administração, será a grande sala do último andar a selar sua despedida, e isso acontecerá sob o olhar de Antonio Belloni, o “controlador” designado para acompanhar seus movimentos nestes últimos e decisivos meses.


    O administrador independente da Juventus, muito próximo a Bernard Arnault, fundador e CEO da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, primeiro acompanhou o francês e depois tirou suas conclusões. Ele esteve presente em todas as reuniões entre Elkann e Spalletti, depois entre o técnico e o próprio diretor executivo (em particular após a briga pós-derby), cuja ausência foi mais do que notada nas últimas reuniões de transferências, embora formalmente as operações continuassem de acordo com sua vontade. Elkann esperava ter um plano B mais concreto e o encontrou em Giovanni Carnevali.



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