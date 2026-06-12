Após o terremoto de ontem, hoje é o dia em que o Conselho de Administração da Juventus, em reunião extraordinária, oficializa a saída do diretor esportivo Damien Comolli e a posse de Giovanni Carnevali.





Acompanharemos ao vivo todas as atualizações que chegarem da Continassa.

11h45 O COMUNICADO OFICIAL: GIOVANNI CARNEVALI NOMADO NOVO DIRETOR EXECUTIVO E DIRETOR GERAL DO CLUBE

Conforme consta no comunicado oficial da Juventus: “Giovanni Carnevali, um dos dirigentes mais influentes e conceituados do futebol italiano, liderará o caminho de desenvolvimento do clube. Damien Comolli encerra sua passagem pela Juventus de comum acordo com a diretoria.

Turim, 12 de junho de 2026 — O Conselho de Administração da Juventus FC deliberou hoje a nomeação de Giovanni Carnevali como Diretor Executivo e Diretor Geral do Clube, confiando-lhe a liderança administrativa da Sociedade com o objetivo de fortalecer o projeto esportivo e industrial da Juventus.

Um dos dirigentes mais conceituados do panorama esportivo, Giovanni traz para a Juventus um patrimônio de notável capacidade gerencial. Homem de futebol por vocação e paixão, Giovanni dedicou sua vida profissional a este setor, acumulando experiências e assumindo responsabilidades cada vez mais relevantes, o que lhe permitiu desenvolver um conhecimento completo das dinâmicas que regem o futebol moderno e das perspectivas de evolução. Em particular, ao longo de sua carreira, contribuiu de forma decisiva para o crescimento e a consolidação do Sassuolo Calcio, que se tornou, com o tempo, um exemplo reconhecido de sustentabilidade, inovação, valorização de talentos e capacidade de criar valor, dentro e fora de campo. Na qualidade de Conselheiro da Lega Serie A, contribuiu também para as principais mesas de debate dedicadas à evolução e ao crescimento do futebol profissional italiano.

“Estou orgulhoso e honrado por passar a fazer parte deste clube rico em história e identidade”, destacou Carnevali. “Agradeço à diretoria, ao acionista majoritário e a John Elkann pela confiança que me foi depositada. Enfrento este novo desafio com grande senso de responsabilidade e com a convicção de que, por meio do empenho diário, é possível construir um caminho de crescimento duradouro e um futuro de sucessos. Juntamente com todos os membros da diretoria, trabalharemos para tornar a Juventus cada vez mais protagonista no cenário nacional e internacional, respeitando a história do clube e as ambições dos torcedores bianconeri”, concluiu o novo diretor executivo da Juventus.

A Giovanni, as calorosas boas-vindas de toda a família bianconera e os melhores votos de sucesso no trabalho”.





11h45 O SASSUOLO TAMBÉM SE DESPEDE DE CARNEVALI

"O U.S. Sassuolo Calcio informa que aceitou a renúncia de Giovanni Carnevali ao cargo de Diretor Executivo e Diretor Geral do clube. Conclui-se assim uma trajetória que marcou profundamente a história do clube neroverde. Em seus treze anos à frente do clube, Giovanni Carnevali acompanhou o Sassuolo em um crescimento constante, contribuindo para consolidá-lo entre as entidades mais apreciadas do futebol italiano. Nesses anos, o clube soube aliar ambição esportiva e sustentabilidade, construindo um modelo reconhecido pela valorização de jovens talentos e pela solidez administrativa e organizacional".









11h10 DOCUMENTOS ASSINADOS

Comolli-Carnevali, documentos assinados e anúncio oficial a caminho: é o que tuíta Matteo Moretto.





10h45 CONCLUÍDA A REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

A Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Juventus chegou ao fim. Aguarda-se agora o comunicado oficial que confirmará a saída de Damien Comolli do clube bianconero e o anúncio de Giovanni Carnevali como novo diretor executivo da Juve.





10h00 - CONTATO CARNEVALI-SPALLETTI

Às 10h chega a notícia, tuitada por Romeo Agresti, de que está fechada a chegada de Giovanni Carnevali ao cargo de novo diretor executivo da Juventus. Pela manhã, segundo o Tuttosport, teria havido um primeiro contato por telefone entre Carnevali e o técnico da Juve, Luciano Spalletti.



