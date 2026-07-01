Juventus, o recorde de Yildiz e Ekhator: os dois jogadores mais jovens com pelo menos 50 partidas na Série A

A partir da próxima temporada, Jeff Ekhator (nascido em 11/11/2006) e Kenan Yildiz (nascido em 4/5/2005) estarão ambos na Juventus. O dado estatístico é interessante: a Juve aposta nos jovens mais promissores do campeonato.





A Juve contratou Ekhator por 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões, do Genoa.











