A questão dos goleiros é um dos assuntos mais quentes na mesa de Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus. Com a saída de Alisson Becker, devido à não classificação dos bianconeri para a Liga dos Campeões e à resistência do Liverpool, os bianconeri tiveram, de fato, que recomeçar do zero na busca por um novo goleiro. O brasileiro era a principal escolha de Spalletti, e sua não contratação também provocou um ponto de ruptura decisivo entre o técnico e o ex-diretor executivo Damien Comolli, primeiro com Spalletti e depois com John Elkann.
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Juventus, o ranking dos goleiros: Dibu Martinez cai na classificação, Carnesecchi volta a aparecer, atenção ao Napoli, mas na liderança está Vicario
DE DIBU A NÁPOLES
Após o rompimento com Alisson, a Juventus apostou inicialmente em Emiliano “Dibu” Martinez, com quem a Velha Senhora havia chegado a um acordo para um contrato de três anos, mas acabou suspendendo as negociações, por enquanto, tanto devido ao compromisso do jogador na Copa do Mundo quanto, sobretudo, devido à exigência do Aston Villa: 15 milhões. Um valor considerado alto demais pela Juventus para um jogador nascido em 1992.
Outra pista, para continuar a lista de nomes em que a Juve está trabalhando, leva novamente à Inglaterra, a Gugliemo Vicario, nascido em 1996, sob contrato com o Tottenham até 2028 e avaliado pelos Spurs em 18 milhões de euros. Continuando a análise dos alvos da Juventus para o novo goleiro titular da equipe, chegamos ao Napoli, onde um entre Alex Meret (nascido em 1997, com contrato que vence daqui a um ano) e Vanja Milinkovic-Savic (nascido em 1997, com contrato que vence em 2030) poderia sair. O ex-jogador do Torino, em particular, agrada a Spalletti.
CARNESECCHI
Por fim, hoje também voltou a surgir o nome de um goleiro que, no passado recente, foi várias vezes associado à Juventus: Marco Carnesecchi, nascido em 2000, cujo contrato com a Atalanta vence em 2028. Entre todos os candidatos, Carnesecchi é o mais difícil de contratar, tanto pelo custo (pelo menos 30 milhões) quanto porque a Atalanta não tem nenhuma necessidade de vendê-lo. Mas é também aquele com quem a Juventus poderia traçar um projeto de longo prazo.
A COTAÇÃO
Vicário - 35%
'Dibu' Martinez - 30%
Milinkovic-Savic - 15%
Meret - 10%
Carnesecchi - 5%