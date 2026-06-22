Juventus, o ranking dos goleiros: Dibu Martinez cai na classificação, Carnesecchi volta a aparecer, atenção ao Napoli, mas na liderança está Vicario

Após o rompimento com Alisson, a Juventus apostou inicialmente em Emiliano “Dibu” Martinez, com quem a Velha Senhora havia chegado a um acordo para um contrato de três anos, mas acabou suspendendo as negociações, por enquanto, tanto devido ao compromisso do jogador na Copa do Mundo quanto, sobretudo, devido à exigência do Aston Villa: 15 milhões. Um valor considerado alto demais pela Juventus para um jogador nascido em 1992.





Outra pista, para continuar a lista de nomes em que a Juve está trabalhando, leva novamente à Inglaterra, a Gugliemo Vicario, nascido em 1996, sob contrato com o Tottenham até 2028 e avaliado pelos Spurs em 18 milhões de euros. Continuando a análise dos alvos da Juventus para o novo goleiro titular da equipe, chegamos ao Napoli, onde um entre Alex Meret (nascido em 1997, com contrato que vence daqui a um ano) e Vanja Milinkovic-Savic (nascido em 1997, com contrato que vence em 2030) poderia sair. O ex-jogador do Torino, em particular, agrada a Spalletti.



