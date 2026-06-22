Juventus, o ranking dos goleiros: Dibu Martinez cai, Carnesecchi volta à tona, atenção ao Napoli, mas na liderança está Vicario

A questão dos goleiros é um dos assuntos mais quentes na mesa de Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus. Com a saída de Alisson Becker, devido à não classificação dos bianconeri para a Liga dos Campeões e à resistência do Liverpool, os bianconeri tiveram, de fato, que recomeçar do zero na busca por um novo goleiro. O brasileiro era a principal escolha de Spalletti, e sua não contratação também provocou um ponto de ruptura decisivo entre o técnico e o ex-diretor executivo Damien Comolli, primeiro com Spalletti e depois com John Elkann.





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