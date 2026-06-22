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CM Grafica Carnesecchi Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, o ranking dos goleiros: Dibu Martinez cai, Carnesecchi volta à tona, atenção ao Napoli, mas na liderança está Vicario

Juventus
Mercado da bola
M. Carnesecchi
G. Vicario
E. Martinez
A. Meret
V. Milinkovic-Savic

O goleiro da Atalanta volta a ser cogitado pela Juventus, mas, até o momento, os nomes mais prováveis são outros

A questão dos goleiros é um dos assuntos mais quentes na mesa de Giovanni Carnevali, diretor executivo da Juventus. Com a saída de Alisson Becker, devido à não classificação dos bianconeri para a Liga dos Campeões e à resistência do Liverpool, os bianconeri tiveram, de fato, que recomeçar do zero na busca por um novo goleiro. O brasileiro era a principal escolha de Spalletti, e sua não contratação também provocou um ponto de ruptura decisivo entre o técnico e o ex-diretor executivo Damien Comolli, primeiro com Spalletti e depois com John Elkann.


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  • DE DIBU A NÁPOLES

    Após o rompimento com Alisson, a Juventus apostou inicialmente em Emiliano ‘Dibu’ Martinez, com quem a Velha Senhora havia chegado a um acordo para um contrato de três anos, mas acabou suspendendo as negociações, por enquanto, tanto devido ao compromisso do jogador na Copa do Mundo quanto, sobretudo, diante da exigência do Aston Villa: 15 milhões. Um valor considerado alto demais pela Juventus para um jogador nascido em 1992.


    Outra pista, para continuar a lista de nomes em que a Juve está trabalhando, leva novamente à Inglaterra, a Gugliemo Vicario, nascido em 1996, sob contrato com o Tottenham até 2028 e avaliado pelos Spurs em 18 milhões de euros. Continuando a análise dos alvos da Juventus para o novo goleiro titular da equipe, chegamos ao Napoli, onde um entre Alex Meret (nascido em 1997, com contrato que vence daqui a um ano) e Vanja Milinkovic-Savic (nascido em 1997, com contrato que vence em 2030) poderia sair. O ex-jogador do Torino, em particular, agrada a Spalletti.


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  • CARNESECCHI

    Por fim, hoje também voltou a surgir o nome de um goleiro que, no passado recente, foi várias vezes associado à Juventus: Marco Carnesecchi, nascido em 2000, cujo contrato com a Atalanta vence em 2028. Entre todos os candidatos, Carnesecchi é o mais difícil de ser contratado, tanto pelo custo (pelo menos 30 milhões) quanto porque a Atalanta não tem nenhuma necessidade de vendê-lo. Mas é também aquele com quem a Juventus poderia traçar um projeto de longo prazo.


  • A COTAÇÃO

    Vicário - 35%

    'Dibu' Martinez - 30%

    Milinkovic-Savic - 15%

    Meret - 10%

    Carnesecchi - 5%