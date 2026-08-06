Juventus, o que falta no mercado? Entre Suzuki, Lucumì e o substituto de Vlahovic: a análise setor por setor

A três semanas e meia do fim da janela de transferências, analisamos setor por setor o elenco da Juventus, tentando entender onde estão as maiores lacunas, tanto em termos numéricos quanto de qualidade.





Como premissa, lembramos quais foram até este momento as movimentações da Juventus no mercado, tanto em chegadas quanto em saídas.





CONTRATAÇÕES: Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain).





SAÍDAS: Vlahovic (a, sem contrato), Kostic (c, sem contrato), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)







