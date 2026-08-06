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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, o que falta no mercado? Entre Suzuki, Lucumì e o substituto de Vlahovic: a análise setor por setor

Juventus
Mercado da bola
Z. Suzuki
J. Lucumi

No momento, a Juventus tem um elenco longo, de 28 jogadores, mas com lacunas evidentes em algumas posições

A três semanas e meia do fim da janela de transferências, analisamos setor por setor o elenco da Juventus, tentando entender onde estão as maiores lacunas, tanto em termos numéricos quanto de qualidade.


Como premissa, lembramos quais foram até este momento as movimentações da Juventus no mercado, tanto em chegadas quanto em saídas.


CONTRATAÇÕES: Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain).


SAÍDAS: Vlahovic (a, sem contrato), Kostic (c, sem contrato), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)



  • GOLEIROS

    Do ponto de vista numérico, a Juventus tem três goleiros: Di Gregorio, Perin e Pinsoglio. O problema é que o segundo e o terceiro (Perin e Pinsoglio) têm contrato até daqui a um ano, e o titular, Di Gregorio, com vínculo até 2029, não agrada a Spalletti e ao clube, e é quase um separado em casa, também à luz do clamoroso caso que, no mês de julho, teve seu agente como protagonista. Até agora, a Juventus não conseguiu encontrar nem um destino para Di Gregorio nem um novo goleiro titular. Os principais alvos, Alisson e Dibu Martínez, esfumaram, outras soluções (como Vicario) não convencem totalmente. A última ideia é contratar Suzuki por empréstimo do Paris Saint Germain, caso o clube francês compre o japonês do Parma.



    • Publicidade

  • ZAGUEIROS

    Também aqui, do ponto de vista numérico, as vagas estão preenchidas. As duplas para uma defesa com quatro, da direita para a esquerda, são: Kalulu e Celik, Bremer e Gatti, Kelly e Rugani, Cambiaso e Cabal. Mas também aqui, assim como no caso dos goleiros, a qualidade de alguns nomes não convence Spalletti. Pelo tipo de jogo que o técnico toscano tem em mente para a sua equipe, por exemplo, um jogador como Lucumì seria mais funcional do que Gatti: o zagueiro do Bologna está acostumado a jogar cerca de dez metros mais à frente em relação ao ex-Frosinone e é mais habilidoso na saída de bola, enquanto Gatti dá o seu melhor em um bloco baixo e no mano a mano.


  • MEIO-CAMPISTAS

    Considerando o 4-2-3-1 como esquema de partida, a Juventus atual tem até meio-campistas centrais demais no elenco, nada menos que sete: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz e Arthur. Os três primeiros são quase intocáveis, enquanto a diretoria da Juventus está pronta para ouvir ofertas por Koopmeiners e Miretti. Por fim, os dois brasileiros representam um ponto de interrogação: em teoria, seriam os dois primeiros candidatos a sair, mas surpreendentemente um dos dois no fim pode até permanecer. Depois de anos, porém, ainda falta um armador que possa tentar a façanha de repetir os feitos de Pirlo primeiro e de Pjanic depois. Também aqui, como nos setores anteriores, pode-se repetir o mesmo refrão: os jogadores são muitos, a qualidade, por outro lado, não é das mais altas.



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  • ATACANTES

    Também no setor ofensivo, há grande abundância em termos numéricos: para as quatro vagas de ataque do 4-2-3-1, os jogadores disponíveis hoje são nada menos que 10: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz e Zhegrova. Mas também aqui, desculpem a repetição, as dúvidas são muitas: Nico Gonzalez será negociado, falta apenas definir destino e preço, assim como David, Milik e Zhegrova também estão à venda, apesar do gol contra o Chelsea. E depois há o antigo problema do centroavante: Kolo Muani é um bom retorno, mas é um atacante móvel e não o centroavante de referência, mais físico, que Spalletti adoraria ter. Em resumo, apesar dos dez atacantes no elenco, o substituto de Vlajovic ainda está faltando.


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