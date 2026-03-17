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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, o que aconteceu com Adzic: já fora do elenco, cogita-se uma transferência, mas sem os riscos do caso Huijsen

O jovem montenegrino agrada a Spalletti, mas caiu no esquecimento: qual será o seu futuro?

Poderia ter sido a sua temporada, mas até agora não tem sido. Para Vasilije Adzic, nascido em 2006, após uma temporada 2024-25 com 9 partidas pela equipe principal da Juventus e 10 jogos e 4 gols pela Next Gen, a temporada 2025-26 poderia ter sido o ano certo. Para conquistar uma vaga regular na equipe principal e mostrar suas inquestionáveis qualidades técnicas. 

Por várias razões, tanto individuais quanto ligadas à temporada conturbada da Velha Senhora, até o momento não foi assim. E, no futuro, pode até ocorrer uma separação de caminhos entre o talento montenegrino e o clube bianconero, embora não de forma definitiva.

  • A ILUSÃO COM TUDOR

    Mas vamos por partes, pois o início da temporada tinha sido promissor, com aquele gol no último minuto que permitiu à Juve vencer a Inter por 4 a 3 no clássico italiano da primeira volta. Com Igor Tudor no comando, naquela fase da temporada, Adzic havia ganhado espaço e tempo de jogo também contra Verona e Atalanta no campeonato, e contra Dortmund e Villarreal na Liga dos Campeões. Depois, com a crise de resultados, o técnico croata o deixou de fora nas últimas quatro partidas em Turim. E o mesmo fez Brambilla durante sua interregna, que coincidiu com a partida contra a Udinese.

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  • O INÍCIO COM SPALLETTI

    Na era de Luciano Spalletti, Adzic passou por altos e baixos. Após uma fase inicial com poucos minutos em campo, mas com participações relativamente constantes (Cremonese e Torino no campeonato, Sporting, Bodo e Pafos na Liga dos Campeões), o número 17 acumulou uma série de seis partidas na Serie A sem sequer um minuto em campo (Fiorentina, Cagliari, Napoli, Bologna, Roma e Pisa), alternando entre partidas e reservas na Liga dos Campeões (Benfica e a partida de ida contra o Galatasaray no banco, Mônaco e a partida de volta contra os turcos em campo).

    A fase seguinte viu então um ligeiro aumento em sua participação, com minutos em campo contra Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari no campeonato, para depois cair no esquecimento. 

  • FORA DAS ESCALAÇÕES

    Nos últimos oito jogos do campeonato, Adzic jogou apenas 7 minutos, na pesada derrota em casa para o Como, ficando no banco durante os 90 minutos contra Napoli, Parma, Lazio, Inter, Roma, Pisa e Udinese. Essa fase coincidiu com o momento em que Spalletti, após uma fase inicial de testes e mudanças, escolheu seus jogadores, seus titulares. E os primeiros reservas, entre os quais agora se destaca principalmente Jeremie Boga, seguido por Teun Koopmeiners e Fabio Miretti. Nesse contexto, Adzic (17 partidas no total na temporada, 348 minutos em campo e 1 gol) desapareceu completamente das escalações.

  • UM FUTURO LONGE DA JUVENTUDE?

    Spalletti valoriza as qualidades técnicas de Adzic e, em janeiro, o retirou publicamente do mercado, com palavras contundentes: “Adzic não está à venda, tem um chute incrível e habilidades técnicas fora do comum, é um tesouro escondido”. O que menos agrada a Spalletti são as falhas de concentração do montenegrino do ponto de vista tático e uma certa descuidência ao controlar (e perder) a bola em zonas neurais do campo. Fruto de desatenção e, obviamente, de inexperiência, pois não nos esqueçamos de que Adzic ainda não completou 20 anos (em 12 de maio).

    Por esses motivos, não se pode excluir que a Juventus decida emprestar o jogador na próxima temporada, para que ele amadureça e jogue com regularidade. Algo que, aliás, já havia sido recomendado para este ano pelo famoso compatriota e presidente da Federação de Futebol de Montenegro, Dejan Savicevic. Por outro lado, está fora de questão uma venda definitiva, a menos que seja o próprio Adzic a insistir (e, no momento, não há sinais disso). A Juve quer evitar a todo custo novos casos como o de Huijsen: Adzic é um patrimônio técnico no qual o clube e o treinador acreditam, ele só precisa amadurecer

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