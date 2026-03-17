Juventus, o que aconteceu com Adzic: já fora do elenco, cogita-se uma transferência, mas sem os riscos do caso Huijsen

Spalletti valoriza as qualidades técnicas de Adzic e, em janeiro, o retirou publicamente do mercado, com palavras contundentes: “Adzic não está à venda, tem um chute incrível e habilidades técnicas fora do comum, é um tesouro escondido”. O que menos agrada a Spalletti são as falhas de concentração do montenegrino do ponto de vista tático e uma certa descuidência ao controlar (e perder) a bola em zonas neurais do campo. Fruto de desatenção e, obviamente, de inexperiência, pois não nos esqueçamos de que Adzic ainda não completou 20 anos (em 12 de maio).

Por esses motivos, não se pode excluir que a Juventus decida emprestar o jogador na próxima temporada, para que ele amadureça e jogue com regularidade. Algo que, aliás, já havia sido recomendado para este ano pelo famoso compatriota e presidente da Federação de Futebol de Montenegro, Dejan Savicevic. Por outro lado, está fora de questão uma venda definitiva, a menos que seja o próprio Adzic a insistir (e, no momento, não há sinais disso). A Juve quer evitar a todo custo novos casos como o de Huijsen: Adzic é um patrimônio técnico no qual o clube e o treinador acreditam, ele só precisa amadurecer.

WHATSAPP: Todas as ATUALIZAÇÕES em TEMPO REAL! Junte-se ao canal do WHATSAPP DO CALCIOMERCATO.COM: clique aqui