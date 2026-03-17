Juventus, o que aconteceu com Adzic: já fora do elenco, cogita-se uma transferência, mas sem os riscos do caso Huijsen

Poderia ter sido a sua temporada, mas até agora não tem sido. Para Vasilije Adzic, nascido em 2006, após uma temporada 2024-25 com 9 partidas pela equipe principal da Juventus e 10 jogos e 4 gols pela Next Gen, a temporada 2025-26 poderia ter sido o ano certo. Para conquistar uma vaga regular na equipe principal e mostrar suas inquestionáveis qualidades técnicas.
Por várias razões, tanto individuais quanto ligadas à temporada conturbada da Velha Senhora, até o momento não foi assim. E, no futuro, pode até ocorrer uma separação de caminhos entre o talento montenegrino e o clube bianconero, embora não de forma definitiva.