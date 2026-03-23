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Elkann Juventus 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, o problema não é o dinheiro: 875 milhões nos últimos 6 anos

Nas últimas seis temporadas, sem conquistar o Scudetto desde o último título em 2020, a Juventus gastou nada menos que 875 milhões de euros: segundo dados divulgados em uma análise da Gazzetta dello Sport, esse é o custo das contratações definitivas, incluindo comissões, bônus acumulados e eventuais encargos relacionados a empréstimos que antecederam as rescisões.


O jornal, em artigo assinado por Marco Iaria, leva em consideração apenas os jogadores que efetivamente passaram pela equipe principal da Juventus, excluindo os jogadores contratados, mas depois transferidos para outros clubes, como, por exemplo, Mandragora. Na Juventus, os acionistas, com destaque para a Exor, apoiaram quatro recapitalizações desde 2019, totalizando 998 milhões. O problema é como esse dinheiro foi gasto, destaca a Gazzetta. O período após o último título do campeonato passou por diferentes fases de governança: a trajetória descendente da era Andrea Agnelli, até a saída do plenipotenciário Fabio Paratici em maio de 2021 e a renúncia do presidente em novembro de 2022; os interlúdios dos diretores executivos Arrivabene e Scanavino, com os diretores esportivos Cherubini e Giuntoli; finalmente, a última virada com Comolli, que chegou a Turim no verão passado e agora é auxiliado pelo diretor esportivo Ottolini.


  • A ANÁLISE

    Ao analisar as campanhas de contratações conduzidas, ao longo do tempo, pelos dirigentes acima mencionados, chama a atenção, acima de tudo, a repetitividade dos erros nos investimentos mais onerosos. Já na temporada 2020-21, com os 80 milhões contabilizados para Arthur (parcialmente compensados na troca com Pjanic) e os 54 milhões, entre empréstimo e resgate, para Chiesa. No ano seguinte, foi a vez de Vlahovic, a contratação mais cara com 85 milhões, enquanto Locatelli custou 35. O mercado de 2024-25 foi desastroso: os retornos de Koopmeiners (53 milhões), Douglas Luiz (49), Nico Gonzalez (37) e Kelly (22) ficaram bem abaixo das expectativas e do dinheiro investido, justamente na temporada em que a Juve se desfazia de Huijsen por 15 milhões, que depois foi vendido pelo Bournemouth ao Real por 60 milhões.


    E chegamos a 2025-26: os bianconeri resgataram Conceição por um total de 40 milhões e terão de fazer o mesmo com Openda (46 milhões), que deve sair. David foi contratado como jogador sem contrato, mas com 12 milhões de custos acessórios. Não foram recebidos Zhegrova (15 milhões) e João Mário (12), cedido ao Bologna. No final, a única grande contratação que correspondeu às expectativas foi Bremer (51 milhões). Dados que sustentam a tese em que se baseia o artigo: Juve, o problema não é o dinheiro. Mas como ele foi gasto.




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