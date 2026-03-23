Juventus, o problema não é o dinheiro: 875 milhões nos últimos 6 anos

Nas últimas seis temporadas, sem conquistar o Scudetto desde o último título em 2020, a Juventus gastou nada menos que 875 milhões de euros: segundo dados divulgados em uma análise da Gazzetta dello Sport, esse é o custo das contratações definitivas, incluindo comissões, bônus acumulados e eventuais encargos relacionados a empréstimos que antecederam as rescisões.





O jornal, em artigo assinado por Marco Iaria, leva em consideração apenas os jogadores que efetivamente passaram pela equipe principal da Juventus, excluindo os jogadores contratados, mas depois transferidos para outros clubes, como, por exemplo, Mandragora. Na Juventus, os acionistas, com destaque para a Exor, apoiaram quatro recapitalizações desde 2019, totalizando 998 milhões. O problema é como esse dinheiro foi gasto, destaca a Gazzetta. O período após o último título do campeonato passou por diferentes fases de governança: a trajetória descendente da era Andrea Agnelli, até a saída do plenipotenciário Fabio Paratici em maio de 2021 e a renúncia do presidente em novembro de 2022; os interlúdios dos diretores executivos Arrivabene e Scanavino, com os diretores esportivos Cherubini e Giuntoli; finalmente, a última virada com Comolli, que chegou a Turim no verão passado e agora é auxiliado pelo diretor esportivo Ottolini.



