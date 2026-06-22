Após o rompimento com Alisson, a Juventus apostou inicialmente em Emiliano ‘Dibu’ Martinez, com quem a Velha Senhora havia chegado a um acordo para um contrato de três anos, mas acabou suspendendo as negociações, por enquanto, tanto devido ao compromisso do jogador na Copa do Mundo quanto, sobretudo, diante da exigência do Aston Villa: 15 milhões, em uma primeira proposta. Um valor considerado alto demais pela Juventus para um jogador nascido em 1992, e que, nestas últimas horas, teve novos contatos em relação ao goleiro da seleção argentina.





Outra pista, para continuar a lista de nomes em que a Juve está trabalhando, leva novamente à Inglaterra, a Gugliemo Vicario, nascido em 1996, sob contrato com o Tottenham até 2028 e avaliado pelos Spurs em 18 milhões de euros. Continuando a análise dos alvos da Juventus para o novo titular do gol da equipe, chegamos ao Napoli, onde um entre Alex Meret (nascido em 1997, com contrato que vence daqui a um ano) e Vanja Milinkovic-Savic (nascido em 1997, com contrato que vence em 2030) poderia sair. O ex-jogador do Torino, em particular, agrada a Spalletti.



