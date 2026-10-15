No jogo desta noite fora de casa contra o Celta de Vigo, pela segunda rodada da fase de liga da Europa League, muito provavelmente Nick Woltemade também terá lugar na escalação titular da Juventus. Para o alemão nascido em 2002, seria a segunda partida como titular, depois daquela contra o NEC, também pela Europa League, quando marcou, de pênalti, seu único gol até agora com a camisa da Juventus. No campeonato nacional, por sua vez, o ex-jogador do Newcastle disputou apenas trechos de quatro partidas: 14 minutos contra o Milan, 30 contra o Sassuolo, 4 contra a Atalanta e outros 30 contra o Cagliari.





Ontem, Spalletti falou de Woltemade nestes termos: "Ele será utilizado contra o Celta de Vigo. É o certo a fazer, porque também precisamos dar descanso à equipe. Não é só nesta semana que temos três jogos, mas durante um período. Se não fizermos mudanças, como vamos chegar até o fim? Nick pode atuar como centroavante com características de participação na construção das jogadas, pode vir de trás e ocupar o espaço entre o meio-campo e o ataque e, às vezes, o meio-campo".







