Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
CM grafica Woltemade Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, o caso Woltemade: Spalletti o vê em todo lugar, mas aos 24 anos ele ainda não tem uma posição

Juventus
N. Woltemade
Celta de Vigo x Juventus
Celta de Vigo
Liga Europa

Na Liga Europa, contra o Celta de Vigo, o alemão terá a chance de começar como titular.

No jogo desta noite fora de casa contra o Celta de Vigo, pela segunda rodada da fase de liga da Europa League, muito provavelmente Nick Woltemade também terá lugar na escalação titular da Juventus. Para o alemão nascido em 2002, seria a segunda partida como titular, depois daquela contra o NEC, também pela Europa League, quando marcou, de pênalti, seu único gol até agora com a camisa da Juventus. No campeonato nacional, por sua vez, o ex-jogador do Newcastle disputou apenas trechos de quatro partidas: 14 minutos contra o Milan, 30 contra o Sassuolo, 4 contra a Atalanta e outros 30 contra o Cagliari.


Ontem, Spalletti falou de Woltemade nestes termos: "Ele será utilizado contra o Celta de Vigo. É o certo a fazer, porque também precisamos dar descanso à equipe. Não é só nesta semana que temos três jogos, mas durante um período. Se não fizermos mudanças, como vamos chegar até o fim? Nick pode atuar como centroavante com características de participação na construção das jogadas, pode vir de trás e ocupar o espaço entre o meio-campo e o ataque e, às vezes, o meio-campo".



  • Em busca de si mesmo

    As características descritas por Spalletti poderiam servir para definir um jogador universal (de Johan Cruyff para baixo) ou para descrever um futebolista que, aos 24 anos, ainda precisa encontrar sua verdadeira identidade técnica e tática e amadurecer. E esse, evidentemente, é o caso de Woltemade. Nesta temporada, em que está emprestado à Juventus por um ano, sem obrigação nem opção de compra, Woltemade precisa acelerar esse processo para tentar encontrar rapidamente seu lugar no time de Spalletti. Evidentemente, o treinador também precisa ser hábil e intuitivo para encontrar a maneira e os espaços certos de encaixar o camisa 27 em seus esquemas. Não é uma tarefa fácil, tanto pelas características do alemão quanto pela presença de outros jogadores de características 'híbridas', a começar por Randal Kolo Muani.

  • FEROCIDADE? NÃO, FALTA LUCIDEZ

    Em entrevista coletiva, Spalletti falou ontem em veneno e ferocidade para toda a equipe, incluindo Woltemade: "Não somos ferozes o suficiente quando o jogo nos oferece a chance de mudar tudo. Quando esse momento chega, não podemos hesitar; precisamos exigir uma solução naquele instante. É nesses momentos que se conquistam muitos resultados. Não estamos suficientemente envenenados". É verdade que caráter e personalidade são importantes, mas não nos parece que faltem à Juventus, incluindo o treinador. Pelo contrário, às vezes parece até que há ímpeto demais na Juve. O que muitas vezes falta são ideias claras e lúcidas sobre como se posicionar e o que fazer em campo. E Woltemade é um exemplo disso. Hoje, o alemão tem 90 minutos para desmentir seus críticos e começar também a pensar em qual poderá ser seu futuro. Um futuro que, após apenas cinco jogos, já parece distante da Juventus.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
CEL

CEL

Liga Europa

15 de out. de 2026

JUV

JUV