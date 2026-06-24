Juventus: novos contatos e otimismo crescente quanto ao retorno de Kolo Muani; o jogador está disposto a reduzir seu salário, e agora começam as negociações com o PSG

Tendo tomado conhecimento da intenção de Kolo Muani, a Juventus sabe agora que tem mais argumentos para tentar convencer o Paris Saint-Germain a reduzir sua exigência inicial de cerca de 40 milhões de euros. Na última temporada, o atacante francês terminou com um balanço bastante modesto de 5 gols e 4 assistências em 41 partidas e não conseguiu convencer o técnico da França, Didier Deschamps, a convocá-lo para a Copa do Mundo. Seu impacto foi bem diferente em sua primeira passagem pela Juventus, para onde chegou em janeiro de 2025 e permaneceu até julho passado para disputar o Mundial de Clubes. Seu balanço com a camisa da Juventus é de 10 gols e 3 assistências em 22 partidas.