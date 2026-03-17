Juventus, novos contatos com Vlahovic para a renovação: o que falta para a assinatura

Passo a passo, reunião após reunião. A Juventus continua conduzindo duas negociações internas de mercado extremamente importantes, relacionadas às renovações contratuais de dois jogadores tão importantes quanto polêmicos e que estão, entre si, intimamente ligados: Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic.

Se, no caso do técnico toscano, chegamos ao ponto em que, na prática, falta apenas a assinatura para a tão esperada renovação, para o atacante sérvio a situação, apesar do otimismo geral, ainda está longe de ser definitiva.