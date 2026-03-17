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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

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Juventus, novos contatos com Vlahovic para a renovação: o que falta para a assinatura

Novos contatos entre a Juventus e a equipe de assessores de Dusan Vlahovic para tentar chegar a um acordo sobre a renovação do contrato do atacante sérvio

Passo a passo, reunião após reunião. A Juventus continua conduzindo duas negociações internas de mercado extremamente importantes, relacionadas às renovações contratuais de dois jogadores tão importantes quanto polêmicos e que estão, entre si, intimamente ligados: Luciano Spalletti e Dusan Vlahovic

Se, no caso do técnico toscano, chegamos ao ponto em que, na prática, falta apenas a assinatura para a tão esperada renovação, para o atacante sérvio a situação, apesar do otimismo geral, ainda está longe de ser definitiva. 

  • AMARRADO AOS OMBROS

    O primeiro aspecto a ser considerado e destacado está diretamente ligado ao futuro de Luciano Spalletti. O atacante sérvio se mostrou aberto à renovação com a Juventus de seu contrato, que expira em 30 de junho, após conversar com o técnico. O ex-técnico confirmou a ele um papel central não apenas nesta reta final da temporada, mas também nos planos futuros do clube, caso ele decida assinar a prorrogação. Essa confiança convenceu Vlahovic a ouvir a oferta de Comolli e Chiellini.

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  • NOVOS CONTATOS

    Segundo informações de Romeo Agresti, diretor do Il Bianconero, após a primeira reunião, que ocorreu no início do mês, nos últimos dias houve novos contatos diretos entre Vlahovic, sua equipe e a diretoria da Juventus para avaliar as possibilidades de se chegar a um acordo.

  • A OFERTA DA JUVENTUS

    A Juventus sempre deixou claro ao jogador que, caso haja renovação, o valor não poderá sequer chegar perto dos 12 milhões de euros que ele recebe atualmente. Na verdade, o clube bianconero reiterou que o teto salarial já foi definido no contrato assinado por Kenan Yildiz, no valor de 6 milhões de euros mais 1 milhão em bônus, e esse será o valor máximo que poderá ser pago também ao sérvio.

  • O QUE FALTA PARA ASSINAR?

    Ao contrário de Spalletti, cuja contratação está apenas pendente da assinatura, no caso de Vlahovic ainda há um grande distanciamento. 

    Supondo que o atacante aceite uma redução tão significativa na parte fixa do salário, ele está exigindo que isso seja compensado com generosas comissões para sua equipe (entre os quais está também o pai) e um bônus substancial na assinatura do contrato.

  • CAMPEÕES VITALE

    Na verdade, ainda há uma distância a ser percorrida, mas na Juventus continua a transparecer um grande otimismo quanto a um desfecho positivo. É claro que, para atender a todas as exigências financeiras adicionais, a classificação para a próxima Liga dos Campeões terá de ser fundamental e garantida. Há tempo e margem de manobra, e, assim, Vlahovic também é, em parte, dono do seu próprio destino por meio dos resultados em campo.

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