"Já temos dois guarda-redes, queremos competitividade e estamos à procura de mais um guarda-redes. Veremos, há muitos que agora vão encontrar novas vagas. Dibu Martínez é um deles, que provavelmente pode mudar de equipa, mas nós temos de fazer um mercado atento e criterioso, não temos um potencial muito grande para gastar muito dinheiro". Luciano Spalletti, no final da vitória no amigável contra o Standard Liège, falou assim sobre o mercado e sobre a situação da baliza, cujo dono na próxima temporada não será nem Di Gregorio nem Perin, que se alternaram nos dois primeiros testes de pré-temporada. O primeiro nome na lista é o do argentino vice-campeão do mundo, para o qual ainda não há acordo com o Aston Villa.