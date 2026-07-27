"Já temos dois guarda-redes, queremos competitividade e estamos à procura de mais um guarda-redes. Veremos, há muitos que agora vão encontrar novas vagas. Dibu Martínez é um deles, que provavelmente pode mudar de equipa, mas nós temos de fazer um mercado atento e criterioso, não temos um potencial muito grande para gastar muito dinheiro". Luciano Spalletti, no final da vitória no amigável contra o Standard Liège, falou assim sobre o mercado e sobre a situação da baliza, cujo dono na próxima temporada não será nem Di Gregorio nem Perin, que se alternaram nos dois primeiros testes de pré-temporada. O primeiro nome na lista é o do argentino vice-campeão do mundo, para o qual ainda não há acordo com o Aston Villa.
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Juventus: no fim de semana, contactos com o Benfica por Anatolij Trubin
As alternativas a Dibu Martinez
Os Villans pelo ex-guarda-redes do Arsenal continuam a pedir 12-15 milhões de euros, eis por que motivo a Juventus está a avaliar outras opções. A primeira é a que leva a Parma, onde joga Zion Suzuki. O guarda-redes da seleção japonesa tem muito mercado (o último clube que demonstrou interesse foi o Paris Saint-Germain), para a Juventus é uma alternativa, não uma primeira escolha. Exatamente como Guglielmo Vicario, de saída do Tottenham, e Anatolij Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, com contrato até 2028.
CONTACTO COM O BENFICA
Segundo o que escreve La Stampa, no fim de semana houve um contacto entre a Juventus e o Benfica pelo guarda-redes da seleção treinada por Andrea Maldera. Trubin é um perfil de que se gosta, com menos experiência (nascido em 2001, enquanto Martínez nasceu em 1992), mas com o mesmo talento. O problema é, como sempre, o preço. O Benfica, para o deixar sair, quer um valor, entre parte fixa e bónus, próximo dos 30 milhões de euros. A Juve, por agora, tem outras prioridades; se a pista Dibu cair, perceberá quais são as margens de negociação por Trubin. Neste momento, é uma segunda opção.
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