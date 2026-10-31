Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Fabio CannavaroGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus-Napoli: Cannavaro fala. "Spalletti e Allegri são parecidos. Kolo Muani e Hojlund? Trabalham muito, mas são menos matadores na área. Bremer e Buongiorno são zagueiros de verdade, mas não tiveram sorte com as lesões"

Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
F. Cannavaro
Juventus x Napoli

O ex-defensor, que passou por Juventus e Napoli, apresentou assim o grande confronto da 10ª rodada da Serie A.

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

NAP

NAP

Juventus e Napoli se enfrentam amanhã à noite, a partir das 20h45, no Allianz Stadium, no segundo grande jogo da 10ª rodada da Série A 2026/2027. O confronto entre duas equipes que não começaram da melhor forma e vivem momentos diferentes em suas respectivas temporadas já será decisivo.

Entrevistado pelo Betsson.Sport, o ex-zagueiro Fabio Cannavaro, que teve passagens de destaque pelas duas equipes, projetou a partida ao analisar os duelos, os desfalques e os pontos fortes e fracos de cada time. Tudo com um denominador comum: Juventus x Napoli não é um jogo como os outros.

  • A ESTREIA PELO NAPOLI

    "Acho que foi o dia mais emocionante da minha vida, porque cresci em Fuorigrotta, onde tive a sorte de jogar tanto fora do antigo San Paolo quanto dentro dele. Chegar a jogar na Série A pelo time do coração não é para qualquer um."

  • A Juventus representa planejamento e futuro

    "A Juventus é um clube que representa justamente o planejamento, o futuro; quando alguém vai para lá, percebe que só precisa pensar em jogar. Hoje, as duas representam o futebol de forma excelente. Treinar uma das duas? Eu quero sempre almejar o máximo".

  • BREMER E BUONGIORNO, DEFENSORES DE VERDADE E AZARADOS

    "Gosto muito do Buongiorno porque ele é um zagueiro de verdade: consegue perceber o perigo, sabe quando precisa acelerar e quando precisa ser duro. O mesmo vale para Bremer, porque os dois são jogadores extraordinários. Ambos, porém, sempre sofrem muitas lesões [...] mas são fundamentais para a Juventus e para o Napoli, respectivamente".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • Atacantes menos matadores na área do que no passado

    "Hojlund e Kolo Muani são muito trabalhadores. O futebol de hoje é muito mais rápido, muito mais intenso e muito mais atlético. Os atacantes da minha geração eram um pouco mais 'matadores' na frente do gol. Hoje em dia, os atacantes participam mais do jogo coletivo e procuram trabalhar muito também sem a bola."

  • SPALLETTI E ALLEGRI

    "Spalletti e Alleri são dois grandes treinadores que conquistaram grandes resultados nos últimos anos. Conhecem muito bem o futebol italiano e tudo o que envolve o futebol, sabem lidar com os jogadores, os jornalistas e os torcedores. Taticamente, não estão presos a um esquema de jogo e sabem se adaptar aos jogadores"

  • ROMA E INTER MAIS ADIANTADAS NA PREPARAÇÃO

    "O Napoli certamente sofreu com lesões demais neste início de campeonato. A Juventus, que mudou mais coisas em relação ao ano passado, não consegue manter a regularidade. Tanto Gasperini quanto Chivu trabalharam com esses grupos e, por isso, os frutos estão aparecendo neste ano".

Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

01 de nov. de 2026

NAP

NAP