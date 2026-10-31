Juventus e Napoli se enfrentam amanhã à noite, a partir das 20h45, no Allianz Stadium, no segundo grande jogo da 10ª rodada da Série A 2026/2027. O confronto entre duas equipes que não começaram da melhor forma e vivem momentos diferentes em suas respectivas temporadas já será decisivo.
Entrevistado pelo Betsson.Sport, o ex-zagueiro Fabio Cannavaro, que teve passagens de destaque pelas duas equipes, projetou a partida ao analisar os duelos, os desfalques e os pontos fortes e fracos de cada time. Tudo com um denominador comum: Juventus x Napoli não é um jogo como os outros.