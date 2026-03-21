Juventus, não houve vitória por merecimento: oportunidade perdida por dois erros graves. Vlahovic e Milik voltam e são melhores do que David e Openda

Dir-se-á que, em termos de pontos, a Juventus merecia a vitória. E é verdade. Mas a “vitória por pontos” no futebol não existe…

Existe, em vez disso, o arrependimento — para Spalletti — de ter desperdiçado a chance de conquistar o quarto lugar, agora ameaçado tanto pelo Como quanto pela Roma. Tudo por causa de um par de erros evidentes e grosseiros, que se sobrepõem até mesmo a qualquer discussão sobre o jogo coletivo e o desempenho em geral. Os famosos detalhes que fazem a diferença. Gol do empate: Cambiaso enganado por Berardi e Bremer antecipado por Pinamonti. Pênalti perdido: Locatelli chuta fraco e no meio.

E todo o resto conta relativamente. Porque no futebol — justamente — não existe a “vitória por pontos”.