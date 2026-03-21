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CM Grafica Juventus Sabatini Sassuolo 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Juventus, não houve vitória por merecimento: oportunidade perdida por dois erros graves. Vlahovic e Milik voltam e são melhores do que David e Openda

A análise de Sandro Sabatini após o empate da Juventus em casa contra o Sassuolo.

Dir-se-á que, em termos de pontos, a Juventus merecia a vitória. E é verdade. Mas a “vitória por pontos” no futebol não existe…

Existe, em vez disso, o arrependimento — para Spalletti — de ter desperdiçado a chance de conquistar o quarto lugar, agora ameaçado tanto pelo Como quanto pela Roma. Tudo por causa de um par de erros evidentes e grosseiros, que se sobrepõem até mesmo a qualquer discussão sobre o jogo coletivo e o desempenho em geral. Os famosos detalhes que fazem a diferença. Gol do empate: Cambiaso enganado por Berardi e Bremer antecipado por Pinamonti. Pênalti perdido: Locatelli chuta fraco e no meio.

E todo o resto conta relativamente. Porque no futebol — justamente — não existe a “vitória por pontos”.

  • PERIN ABRE A MARCAÇÃO

    Algumas avaliações individuais, para alimentar a discussão. Aqui estão elas. Perin tem o grande mérito de ter “criado” o gol da vantagem. Além de tudo o mais: ou seja, a serenidade que a equipe demonstra com ele em vez de Di Gregorio. Na defesa de quatro, Kalulu e Bremer comemoraram, como gêmeos diferentes, o retorno às respectivas seleções nacionais. Desempenho dentro do esperado para o francês. Menos tranquila a noite do brasileiro, visivelmente atrasado na marcação de Pinamonti no 1 a 1. Mais convincente Kelly, em constante evolução de rendimento e distraído apenas em algumas jogadas. Ansioso no duelo com Berardi, Cambiaso não teve uma boa noite e foi substituído no meio do segundo tempo.

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  • É evidente a estima mútua entre Thuram e Locatelli

    No meio-campo, a confiança e o respeito mútuo entre Thuram e Locatelli são evidentes e produtivos. Desta vez, o desempenho do italiano foi contraditório: discreto em campo, desastroso na cobrança do pênalti. A atuação do francês foi apagada, tendo sido substituído por Koopmeiners. Depois, na confusão final, o holandês foi recuado para o lugar de Kelly porque Spalletti (sem descanso) tentou de tudo. Como com McKennie, desta vez mais reflexivo e menos impetuoso do que o habitual como meio-campista, que acabou entrando no lugar de Cambiaso. Subidas e descidas pelo campo, com generosidade genuína.

  • VLAHOVIC E MILIK SÃO MELHORES DO QUE OPENDA E DAVID

    No ataque, Conceição esteve bem, Boga foi satisfatório e Yildiz foi letal no primeiro tempo, tendo sido ele a pegar a bola para cobrar o pênalti, que depois foi delegado por Spalletti a Locatelli. Foi Vlahovic quem provocou o pênalti, fazendo com que a bola quicasse no braço de Idzes. No ataque final, Milik também entrou em campo, após dois anos de semi-inatividade. E foi justamente o polonês que obrigou Muric a fazer a defesa mais espetacular, mas quando já era tarde demais. No entanto, Vlahovic está de volta. E será útil, assim como Milik. Ambos são melhores que David e Openda, mas agora o problema da Juve de Spalletti não é apenas o centroavante. É, acima de tudo, a classificação.

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