Juventus: nada de jogadores livres no mercado, Khéphren Thuram não será substituído

A Juventus não voltará ao mercado. A decisão já foi tomada: a Juventus não buscará na lista de jogadores sem contrato um substituto para o meio-campista ex-Nice, que será obrigado a ficar longe dos gramados até 2027. Sobre os prazos exatos, saberemos mais depois da operação de hoje em Lyon: o francês será operado por Bertrand Sonnery Cottet, o especialista em joelhos que nas últimas temporadas operou Gleison Bremer (ligamento cruzado e menisco) e Federico Gatti (menisco). A terapia conservadora não deu os resultados esperados, Thuram será operado no joelho para resolver a síndrome femoropatelar que o atormenta desde o fim da última temporada e que nunca desapareceu completamente nos últimos meses.



