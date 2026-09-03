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Thuram JuventusGetty Images

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Juventus: nada de jogadores livres no mercado, Khéphren Thuram não será substituído

Juventus
K. Thuram-Ulien

A Juventus não voltará ao mercado. A decisão já foi tomada: a Juventus não buscará na lista de jogadores sem contrato um substituto para o meio-campista ex-Nice, que será obrigado a ficar longe dos gramados até 2027. Sobre os prazos exatos, saberemos mais depois da operação de hoje em Lyon: o francês será operado por Bertrand Sonnery Cottet, o especialista em joelhos que nas últimas temporadas operou Gleison Bremer (ligamento cruzado e menisco) e Federico Gatti (menisco). A terapia conservadora não deu os resultados esperados, Thuram será operado no joelho para resolver a síndrome femoropatelar que o atormenta desde o fim da última temporada e que nunca desapareceu completamente nos últimos meses.


  • Tem também Owusu

    A Juventus se sente bem servida no meio-campo, sobretudo após a chegada de Pape Sarr, vindo do Tottenham. O senegalês se soma a um setor que também conta com Locatelli, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie e o jovem Owusu da NexGen, que Spalletti colocou para jogar durante a pré-temporada.

    • Publicidade

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