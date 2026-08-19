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Juventus monitora retorno de Emil Audero enquanto Michele Di Gregorio e Mattia Perin têm futuro incerto
Chegada de Vicario provoca reformulação na posição de goleiro
A cúpula da Juventus trabalha em um complexo efeito dominó dentro do elenco após o anúncio oficial da chegada de Vicario. O internacional italiano se juntou à Velha Senhora por empréstimo vindo do Tottenham por uma taxa de €8 milhões, além de até €2 milhões em bônus, um movimento que alterou imediatamente a hierarquia interna. Com a expectativa de que Vicario assuma a vaga de titular na próxima temporada, o futuro dos goleiros que já estavam no clube entrou em evidência, levando a uma possível reformulação total das opções de apoio ao ex-jogador do Spurs.
Di Gregorio, que anteriormente era a opção preferida, agora se vê em uma encruzilhada após um período em que enfrentou questionamentos por atuações abaixo do esperado. A decisão do clube de ir atrás de Vicario sugere uma mudança de direção, deixando Di Gregorio para considerar suas opções em outro lugar.
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Di Gregorio e Perin na rampa de saída
De acordo com a Sky Sport Italia, a porta de saída está escancarada tanto para Di Gregorio quanto para Mattia Perin, com destinos específicos já surgindo para a dupla. Di Gregorio surgiu como alvo principal do Olympique de Marseille, da Ligue 1, enquanto também recebeu interesse de seu ex-clube, o Monza, sobre um possível retorno ao U-Power Stadium.
Ao mesmo tempo, a longa associação de Perin com a Juventus pode estar chegando ao fim após oito anos de serviços prestados. O experiente goleiro atraiu interesse concreto do Palermo, da Serie B, que busca acrescentar liderança veterana ao elenco.
O apelo estratégico de Emil Audero
Se ambas as saídas forem concretizadas, a Juventus ficaria com uma lacuna em suas opções mais experientes para o gol, o que exigiria um retorno ao mercado de transferências para garantir um reserva confiável para Vicario antes de a janela se fechar no fim de agosto. Em resposta a essa possível dupla saída, a Juventus identificou Audero como o candidato ideal para um retorno ao clube.
Audero, atualmente de volta ao clube ao qual pertence, o Como, após um período por empréstimo no Cremonese, é um rosto conhecido em Vinovo. O jogador de 29 anos subiu pelas categorias de base da Juventus e estreou no time principal pelo clube antes de seguir uma carreira que o levou a fazer mais de 200 partidas na elite.
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Construindo para o futuro sob o comando de Spalletti
A busca por Audero reflete uma filosofia mais ampla que está sendo implementada atualmente pela diretoria da Juventus, com foco em sustentabilidade e equilíbrio do elenco. Ao mirar um ex-jogador formado nas categorias de base que entende as expectativas da camisa, o clube pode manter um senso de identidade enquanto atende a uma necessidade funcional no elenco. A transição da era Di Gregorio e Perin para uma dupla formada por Vicario e Audero representaria uma movimentação rápida e decisiva da equipe de Luciano Spalletti. Ao trazer Audero de volta a Turim, a Juventus resolveria dois problemas de uma vez: garantir um goleiro comprovado da Serie A e cumprir os requisitos obrigatórios de jogadores formados no país.
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