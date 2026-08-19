A cúpula da Juventus trabalha em um complexo efeito dominó dentro do elenco após o anúncio oficial da chegada de Vicario. O internacional italiano se juntou à Velha Senhora por empréstimo vindo do Tottenham por uma taxa de €8 milhões, além de até €2 milhões em bônus, um movimento que alterou imediatamente a hierarquia interna. Com a expectativa de que Vicario assuma a vaga de titular na próxima temporada, o futuro dos goleiros que já estavam no clube entrou em evidência, levando a uma possível reformulação total das opções de apoio ao ex-jogador do Spurs.

Di Gregorio, que anteriormente era a opção preferida, agora se vê em uma encruzilhada após um período em que enfrentou questionamentos por atuações abaixo do esperado. A decisão do clube de ir atrás de Vicario sugere uma mudança de direção, deixando Di Gregorio para considerar suas opções em outro lugar.