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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Juventus monitora o atacante italiano Mateo Retegui enquanto Luciano Spalletti busca o reforço ofensivo final

Mercado da bola
M. Retegui
L. Spalletti
Juventus
Campeonato Italiano
Al Qadsiah
Campeonato Saudita

A Juventus está explorando uma investida ambiciosa pelo atacante italiano Mateo Retegui, enquanto Luciano Spalletti busca uma última adição para o ataque antes do fechamento da janela de verão. O atacante de 27 anos do Al-Qadsiah é visto como o nome ideal para reforçar a linha de frente da Juventus, embora seus altos salários anuais representem um grande obstáculo nas conversas do clube.

  • Veículo italiano identifica alvo

    Retegui surgiu como um alvo de última hora da Juventus, já que Spalletti busca acrescentar mais um centroavante antes do fechamento da janela, segundo o veículo italiano Tuttosport. A Juventus contratou Randal Kolo Muani e Jeff Ekhator neste verão, mas perdeu Dusan Vlahovic de graça e emprestou Lois Openda. A Juventus precisa liberar Jonathan David antes de autorizar novas chegadas, com Joshua Zirkzee e Alexander Sorloth também na lista.

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    Laços familiares impulsionam a investida

    O internacional italiano voltou ao radar em Turim após ser monitorado pela Juventus em janelas de transferências anteriores. Spalletti conhece bem o atacante de sua passagem no comando da Itália e valoriza sua intensidade de trabalho e seu faro de gol dentro da área. A possível transferência também tem o aval do diretor esportivo Marco Ottolini, que originalmente levou Retegui para a Serie A vindo da Argentina durante sua passagem pelo Genoa em 2023.

  • Salários astronômicos travam acordo

    Tuttosport sugere que a Juventus preferiria um acordo inicial por empréstimo se o jogador de 27 anos sinalizar vontade de voltar ao futebol italiano. Embora convencer Retegui não seja considerado um problema, seu salário anual astronômico de €20 milhões no Al-Qadsiah representa um enorme obstáculo.

    O atacante, sob contrato até 2028 após uma transferência de €65 milhões da Atalanta, jogou 73 minutos na vitória do Al-Qadsiah por 3 a 1 sobre o Al-Shabab na rodada de abertura da Saudi Pro League.

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  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    A proximidade do prazo final força ação

    A Juventus agora está ficando sem tempo para encontrar um comprador para David e concluir sua reformulação ofensiva antes do prazo final da janela de transferências. Spalletti está determinado a garantir mais um homem de referência já comprovado para assegurar profundidade ao elenco e disputa por vagas em um calendário apertado. Uma investida por Retegui segue improvável, a menos que o Al-Qadsiah concorde em subsidiar uma parte significativa de seus salários gigantescos.

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