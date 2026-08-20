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Juventus monitora o atacante italiano Mateo Retegui enquanto Luciano Spalletti busca o reforço ofensivo final
Veículo italiano identifica alvo
Retegui surgiu como um alvo de última hora da Juventus, já que Spalletti busca acrescentar mais um centroavante antes do fechamento da janela, segundo o veículo italiano Tuttosport. A Juventus contratou Randal Kolo Muani e Jeff Ekhator neste verão, mas perdeu Dusan Vlahovic de graça e emprestou Lois Openda. A Juventus precisa liberar Jonathan David antes de autorizar novas chegadas, com Joshua Zirkzee e Alexander Sorloth também na lista.
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Laços familiares impulsionam a investida
O internacional italiano voltou ao radar em Turim após ser monitorado pela Juventus em janelas de transferências anteriores. Spalletti conhece bem o atacante de sua passagem no comando da Itália e valoriza sua intensidade de trabalho e seu faro de gol dentro da área. A possível transferência também tem o aval do diretor esportivo Marco Ottolini, que originalmente levou Retegui para a Serie A vindo da Argentina durante sua passagem pelo Genoa em 2023.
Salários astronômicos travam acordo
Tuttosport sugere que a Juventus preferiria um acordo inicial por empréstimo se o jogador de 27 anos sinalizar vontade de voltar ao futebol italiano. Embora convencer Retegui não seja considerado um problema, seu salário anual astronômico de €20 milhões no Al-Qadsiah representa um enorme obstáculo.
O atacante, sob contrato até 2028 após uma transferência de €65 milhões da Atalanta, jogou 73 minutos na vitória do Al-Qadsiah por 3 a 1 sobre o Al-Shabab na rodada de abertura da Saudi Pro League.
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A proximidade do prazo final força ação
A Juventus agora está ficando sem tempo para encontrar um comprador para David e concluir sua reformulação ofensiva antes do prazo final da janela de transferências. Spalletti está determinado a garantir mais um homem de referência já comprovado para assegurar profundidade ao elenco e disputa por vagas em um calendário apertado. Uma investida por Retegui segue improvável, a menos que o Al-Qadsiah concorde em subsidiar uma parte significativa de seus salários gigantescos.
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