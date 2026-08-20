Juventus monitora o atacante italiano Mateo Retegui enquanto Luciano Spalletti busca o reforço ofensivo final

Tuttosport sugere que a Juventus preferiria um acordo inicial por empréstimo se o jogador de 27 anos sinalizar vontade de voltar ao futebol italiano. Embora convencer Retegui não seja considerado um problema, seu salário anual astronômico de €20 milhões no Al-Qadsiah representa um enorme obstáculo.

O atacante, sob contrato até 2028 após uma transferência de €65 milhões da Atalanta, jogou 73 minutos na vitória do Al-Qadsiah por 3 a 1 sobre o Al-Shabab na rodada de abertura da Saudi Pro League.