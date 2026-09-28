Segundo Ekrem Konur, via Calciomercato.it, a Juventus acompanha de perto o desenrolar da situação envolvendo o futuro de Calhanoglu na Inter. O experiente meio-campista tem atualmente contrato no San Siro até junho de 2027, mas as conversas sobre uma possível renovação teriam chegado a um impasse, deixando a porta ligeiramente aberta para os interessados.

Embora também haja interesse da Super Lig turca, uma transferência dentro da Serie A representaria uma mudança significativa no cenário do futebol italiano. A Juventus avalia atualmente suas opções enquanto busca reforçar seu elenco a longo prazo, e a oportunidade de tirar uma força criativa já comprovada de um rival direto é algo que a diretoria do clube parece considerar seriamente.