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Juventus monitora a situação de Hakan Calhanoglu enquanto as conversas por renovação de contrato com a Inter entram em impasse
Alerta para a Juventus enquanto as conversas da Inter chegam a um impasse
Segundo Ekrem Konur, via Calciomercato.it, a Juventus acompanha de perto o desenrolar da situação envolvendo o futuro de Calhanoglu na Inter. O experiente meio-campista tem atualmente contrato no San Siro até junho de 2027, mas as conversas sobre uma possível renovação teriam chegado a um impasse, deixando a porta ligeiramente aberta para os interessados.
Embora também haja interesse da Super Lig turca, uma transferência dentro da Serie A representaria uma mudança significativa no cenário do futebol italiano. A Juventus avalia atualmente suas opções enquanto busca reforçar seu elenco a longo prazo, e a oportunidade de tirar uma força criativa já comprovada de um rival direto é algo que a diretoria do clube parece considerar seriamente.
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Spalletti em busca do volante ideal para armar o jogo
A motivação tática por trás do interesse da Juventus fica clara ao analisar a composição atual do elenco de Luciano Spalletti. O comandante da Bianconeri tem utilizado com frequência uma dupla de meio-campo formada por Douglas Luiz e Pape Matar Sarr, mas nenhum dos dois é considerado um especialista como armador recuado ou um 'regista' tradicional. Calhanoglu, que se reinventou como um dos principais controladores da Europa nessa função específica, se encaixaria perfeitamente no perfil tático desejado por Spalletti, oferecendo a variedade de passes e a visão de jogo que atualmente faltam em Turim.
Apesar dos óbvios benefícios técnicos, a Juventus teria de avaliar os riscos financeiros e físicos significativos associados a uma investida tão midiática. Calhanoglu completará 33 anos em fevereiro, e sua disponibilidade recente tem sido uma grande preocupação para a Inter. O meia turco está atualmente afastado com sua sétima lesão desde novembro de 2025, embora siga esperançoso de retornar ao time de Cristian Chivu assim que a atual pausa internacional terminar.
Um vencedor comprovado da Serie A
Calhanoglu tem vasta experiência na Serie A, tendo chegado ao futebol italiano pela primeira vez com o Milan em 2017. O meio-campista passou quatro temporadas no clube antes de fazer uma transferência de grande repercussão para o rival da cidade, a Inter, sem custos, no verão de 2021, consolidando-se como um dos principais armadores da liga.
Embora sua passagem pelo Milan não tenha rendido títulos, sua ida para a Inter deu início a uma era repleta de troféus. Durante seu período na Inter, Calhanoglu conquistou dois títulos da Serie A, três Coppa Italia e três Supercoppa Italiana, além de terminar como vice-campeão da Champions League em duas ocasiões.
- AFP
Momento atual e a campanha da Inter pelo título
Em campo nesta temporada, Calhanoglu fez quatro partidas em todas as competições pela Inter e marcou duas vezes. Suas contribuições ajudaram a equipe de Chivu a fazer um forte início de campanha no cenário doméstico, com a Inter atualmente na segunda colocação da tabela da Serie A, com 13 pontos, atrás da líder Roma apenas no saldo de gols.
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