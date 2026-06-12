A Juventus, por meio de um comunicado em seu site oficial, anunciou a saída de Damien Comolli, agora ex-diretor executivo do clube bianconero: “Depois de ingressar na Juventus em junho de 2025, Damien Comolli apresentou hoje sua demissão do clube. Toda a Juventus deseja agradecer a Damien pelo empenho demonstrado durante sua passagem pelo clube, desejando-lhe as maiores satisfações para o futuro”.





Em seu lugar, entra Giovanni Carnevali como diretor-geral do clube bianconero; já há o comunicado oficial da Velha Senhora. A diretoria acaba de iniciar uma revolução societária que, muito provavelmente, não se limitará apenas ao término da relação profissional com Damien Comolli.