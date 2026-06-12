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Modesto Juventus Grafica

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Juventus, Modesto pode dizer adeus: o futuro do diretor esportivo Ottolini também está em dúvida; há três candidatos para substituí-lo

Juventus
Mercado da bola
M. Benatia
Campeonato Italiano

A saída de Comolli dá início à revolução na diretoria do clube bianconero.

A Juventus, por meio de um comunicado em seu site oficial, anunciou a saída de Damien Comolli, agora ex-diretor executivo do clube bianconero: “Depois de ingressar na Juventus em junho de 2025, Damien Comolli apresentou hoje sua demissão do clube. Toda a Juventus deseja agradecer a Damien pelo empenho demonstrado durante sua passagem pelo clube, desejando-lhe as maiores satisfações para o futuro”.


Em seu lugar, entra Giovanni Carnevali como diretor-geral do clube bianconero; já há o comunicado oficial da Velha Senhora. A diretoria acaba de iniciar uma revolução societária que, muito provavelmente, não se limitará apenas ao término da relação profissional com Damien Comolli.

  • TOGNOZZI É UM FORTE CANDIDATO

    Na Juventus, estão em andamento profundas reflexões sobre a contratação de novos profissionais para a área esportiva; entre os perfis mais cotados está o de Matteo Tognozzi, dirigente que conhece bem o ambiente da Juventus graças à experiência adquirida durante a gestão de Paratici. É um perfil muito apreciado por Giorgio Chiellini.


    Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor esportivo do Rio Ave, e Marinakis lhe propôs o cargo de diretor geral dos clubes de referência (Nottingham Forest, Rio Ave e Olympiacos), conforme relatado por Alfredo Pedullà.

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  • MODESTO FORA, OTTOLINI EM DÚVIDA

    A saída de Comolli não deve ser a única na atual diretoria da Juventus: segundo informações vindas de fontes próximas ao clube bianconero, François-Joseph Modesto também estaria de saída. O comunicado sobre o término do contrato deve ser divulgado nas próximas horas.


    A situação do diretor esportivo Marco Ottolini, que retornou à Juventus em dezembro passado após sua passagem pelo Genoa, também está sendo avaliada: no momento, as chances de ele permanecer são maiores, mas a situação é instável e não se podem descartar reviravoltas.

  • PLANES E BENATIA ENTRE AS OPÇÕES

    Nas últimas horas, foi apresentada à Juventus a candidatura de Ramon Planes, diretor esportivo espanhol nascido em 1967, que está deixando o Al-Ittihad e também foi procurado pelo Milan nos últimos dias.


    Outra candidatura concreta é a de Mehdi Benatia, atualmente sem clube após ter deixado o Marselha no último dia 18 de maio.