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Juventus mira contratação surpreendente de Nick Woltemade, enquanto o Borussia Dortmund considera investida tardia por atacante do Newcastle United
Juventus entra na disputa por estrela do Newcastle
A Juventus está intensificando seus esforços para reconstruir seu setor ofensivo, com Woltemade surgindo como um candidato sério para o gigante italiano, segundo a Sky Sport Italia. O clube de Turim se prepara para possíveis mudanças em seu ataque, especificamente prevendo a saída de Jonathan David, que atualmente é alvo do Atlético de Madrid. Caso David conclua uma transferência para a capital espanhola, a Juventus pretende preencher essa lacuna trazendo sangue novo, com o atacante alemão de 24 anos aparecendo no topo de sua lista de alvos. A proposta pelo atacante do Newcastle é, ao que tudo indica, um empréstimo com opção de compra, espelhando a estratégia recente do clube de fazer contratações de baixo risco e alta recompensa. O time italiano já estabeleceu contatos com o Newcastle para discutir um acordo de empréstimo que incluiria uma taxa de 5 milhões de euros.
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Dortmund impõe forte concorrência
No entanto, a Juventus não é a única potência europeia que acompanha o ex-jogador do Werder Bremen. O Borussia Dortmund também registrou seu interesse, enquanto busca resolver uma súbita crise de lesões em seu setor ofensivo. O clube da Bundesliga foi forçado a voltar ao mercado após um golpe devastador envolvendo uma de suas novas contratações. De acordo com Bild, o Dortmund pode tentar reforçar suas opções de ataque após a confirmação de que Giannis Konstantelias sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior. Isso deixou o Dortmund sem profundidade no elenco, e um retorno à Alemanha para Woltemade pode ser uma proposta atraente para todas as partes envolvidas.
O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, tem uma relação de longa data com o atacante, tendo anteriormente supervisionado seu desenvolvimento durante um bem-sucedido período de empréstimo no Elversberg. Essa conexão prévia pode dar ao clube alemão uma vantagem nas negociações, especialmente porque ele prefere um acordo por empréstimo devido às suas atuais restrições financeiras.
A busca por Zirkzee continua
Embora Woltemade seja um alvo importante, ele não é o único nome de peso no radar da Juventus. O clube segue fortemente envolvido em conversas com o Manchester United sobre um possível acordo por Joshua Zirkzee. O atacante holandês, que ganhou destaque na Serie A com o Bologna, é visto como o encaixe ideal para o sistema tático que está sendo implementado no Allianz Stadium. Segundo relatos, a Juventus apresentou uma oferta inicial composta por uma taxa de empréstimo de aproximadamente 2,5 milhões de euros, com direito de comprar o jogador por 30 milhões de euros no próximo verão.
Garantir a contratação de Zirkzee segue sendo o principal objetivo da cúpula da Juventus, mas a investida por Woltemade é vista como um movimento complementar de mercado, e não como uma alternativa direta. O clube quer evitar ficar com o elenco curto, especialmente com o peso adicional da competição europeia nesta temporada.
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Horas finais da janela de transferências
A situação segue indefinida, já que o próprio Newcastle parece estar ativo no mercado antes do prazo final de terça-feira. O clube da Premier League indicou que só vai autorizar a saída de Woltemade se conseguir garantir uma reposição. O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, foi cauteloso ao falar sobre a possível saída do jogador, enfatizando que o elenco segue sendo a prioridade em um período movimentado.
"Não sou um técnico que participa desses rumores que vocês criam na mídia. Nick faz parte do elenco e temos um elenco forte, com certeza. Mas vocês também sabem que ainda queremos estar ativos no mercado de transferências. Ainda temos alguns dias pela frente", disse Jaissle.
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