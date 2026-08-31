Juventus mira contratação surpreendente de Nick Woltemade, enquanto o Borussia Dortmund considera investida tardia por atacante do Newcastle United

No entanto, a Juventus não é a única potência europeia que acompanha o ex-jogador do Werder Bremen. O Borussia Dortmund também registrou seu interesse, enquanto busca resolver uma súbita crise de lesões em seu setor ofensivo. O clube da Bundesliga foi forçado a voltar ao mercado após um golpe devastador envolvendo uma de suas novas contratações. De acordo com Bild, o Dortmund pode tentar reforçar suas opções de ataque após a confirmação de que Giannis Konstantelias sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior. Isso deixou o Dortmund sem profundidade no elenco, e um retorno à Alemanha para Woltemade pode ser uma proposta atraente para todas as partes envolvidas.

O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, tem uma relação de longa data com o atacante, tendo anteriormente supervisionado seu desenvolvimento durante um bem-sucedido período de empréstimo no Elversberg. Essa conexão prévia pode dar ao clube alemão uma vantagem nas negociações, especialmente porque ele prefere um acordo por empréstimo devido às suas atuais restrições financeiras.