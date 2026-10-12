O Marseille se prepara para uma movimentada janela de transferências de inverno, já que o clube precisa urgentemente arrecadar recursos. A equipe francesa precisa vender jogadores para evitar sanções financeiras iminentes da UEFA e da DNCG.

Hojbjerg surgiu como um dos principais candidatos a deixar o clube, segundo o Foot01. O meio-campista da Dinamarca foi ligado a uma saída há alguns meses, mas acabou optando por permanecer na França.

No entanto, sua situação no clube mudou. O ex-jogador do Tottenham agora é pressionado a sair, enquanto a direção busca reduzir drasticamente a folha salarial.