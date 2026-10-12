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Juventus mira contratação de Pierre-Emile Hojbjerg enquanto crise financeira obriga o Marseille a vender astro do meio-campo
Marselha enfrenta perspectiva de vender jogadores a preços baixos no inverno
O Marseille se prepara para uma movimentada janela de transferências de inverno, já que o clube precisa urgentemente arrecadar recursos. A equipe francesa precisa vender jogadores para evitar sanções financeiras iminentes da UEFA e da DNCG.
Hojbjerg surgiu como um dos principais candidatos a deixar o clube, segundo o Foot01. O meio-campista da Dinamarca foi ligado a uma saída há alguns meses, mas acabou optando por permanecer na França.
No entanto, sua situação no clube mudou. O ex-jogador do Tottenham agora é pressionado a sair, enquanto a direção busca reduzir drasticamente a folha salarial.
- AFP
Juventus monitora meio-campista dinamarquês
Uma excelente oportunidade surgiu na Itália, com a Juventus demonstrando grande interesse em contratar o meio-campista. Segundo a Gazzetta, o clube da Serie A busca reforços para o meio-campo e vê Hojbjerg como uma opção viável para a janela de transferências de inverno.
O ex-atacante da Juventus Nicklas Bendtner acredita que seu compatriota seria um excelente reforço para a equipe italiana. Em entrevista ao Gianluca Di Marzio, ele destacou a vasta experiência e as qualidades de liderança de Hojbjerg.
“Ele deixou sua marca na Inglaterra”, afirmou Bendtner. “Agora joga na França, pelo Olympique de Marseille, e é capitão de sua seleção.”
Bendtner apoia ida para a Serie A
Bendtner reconheceu que a Juventus passa por uma fase de transição, o que torna bastante interessante a possível chegada de Hojbjerg. O meio-campista experiente poderia trazer a estabilidade de que um elenco em formação tanto precisa.
“A Juve está claramente em uma fase de reconstrução, e seria interessante vê-lo lá”, acrescentou Bendtner. “Mas, em comparação com a época em que eu estava lá, hoje tudo é muito diferente.”
O valor de mercado atual de Hojbjerg é de aproximadamente € 10 milhões. Como o Marseille deseja viabilizar uma saída rápida, a expectativa é que o clube esteja bastante aberto a negociar com a equipe de Turim.
- AFP
Encerrando o ano em alta
A Juventus está ciente da situação financeira delicada do Marselha. O clube italiano agora buscará a melhor fórmula possível para contratar Hojbjerg quando a janela de transferências abrir.
Até que a transferência se concretize, Hojbjerg precisa manter o foco em seus compromissos no futebol nacional. O jogador da seleção dinamarquesa terá de melhorar seu desempenho para ajudar a equipe a atravessar um período difícil.
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