Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Besiktas JK v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Juventus mira contratação de Pierre-Emile Hojbjerg enquanto crise financeira obriga o Marseille a vender astro do meio-campo

Mercado da bola
Juventus
P. Hoejbjerg
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
Campeonato Italiano

O Olympique de Marselha estaria se preparando para negociar Pierre-Emile Hojbjerg na próxima janela de transferências de inverno para evitar sanções financeiras severas. A Juventus desponta como principal candidata à contratação do capitão da Dinamarca e busca reforçar o meio-campo no meio da temporada.

  • Marselha enfrenta perspectiva de vender jogadores a preços baixos no inverno

    O Marseille se prepara para uma movimentada janela de transferências de inverno, já que o clube precisa urgentemente arrecadar recursos. A equipe francesa precisa vender jogadores para evitar sanções financeiras iminentes da UEFA e da DNCG.

    Hojbjerg surgiu como um dos principais candidatos a deixar o clube, segundo o Foot01. O meio-campista da Dinamarca foi ligado a uma saída há alguns meses, mas acabou optando por permanecer na França.

    No entanto, sua situação no clube mudou. O ex-jogador do Tottenham agora é pressionado a sair, enquanto a direção busca reduzir drasticamente a folha salarial.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

    Juventus monitora meio-campista dinamarquês

    Uma excelente oportunidade surgiu na Itália, com a Juventus demonstrando grande interesse em contratar o meio-campista. Segundo a Gazzetta, o clube da Serie A busca reforços para o meio-campo e vê Hojbjerg como uma opção viável para a janela de transferências de inverno.

    O ex-atacante da Juventus Nicklas Bendtner acredita que seu compatriota seria um excelente reforço para a equipe italiana. Em entrevista ao Gianluca Di Marzio, ele destacou a vasta experiência e as qualidades de liderança de Hojbjerg.

    “Ele deixou sua marca na Inglaterra”, afirmou Bendtner. “Agora joga na França, pelo Olympique de Marseille, e é capitão de sua seleção.”

  • Bendtner apoia ida para a Serie A

    Bendtner reconheceu que a Juventus passa por uma fase de transição, o que torna bastante interessante a possível chegada de Hojbjerg. O meio-campista experiente poderia trazer a estabilidade de que um elenco em formação tanto precisa.

    “A Juve está claramente em uma fase de reconstrução, e seria interessante vê-lo lá”, acrescentou Bendtner. “Mas, em comparação com a época em que eu estava lá, hoje tudo é muito diferente.”

    O valor de mercado atual de Hojbjerg é de aproximadamente € 10 milhões. Como o Marseille deseja viabilizar uma saída rápida, a expectativa é que o clube esteja bastante aberto a negociar com a equipe de Turim.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP

    Encerrando o ano em alta

    A Juventus está ciente da situação financeira delicada do Marselha. O clube italiano agora buscará a melhor fórmula possível para contratar Hojbjerg quando a janela de transferências abrir.

    Até que a transferência se concretize, Hojbjerg precisa manter o foco em seus compromissos no futebol nacional. O jogador da seleção dinamarquesa terá de melhorar seu desempenho para ajudar a equipe a atravessar um período difícil.

Liga Europa
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Juventus crest
Juventus
JUV
Liga Europa
Olympique de Marseille crest
Olympique de Marseille
OM
Olympiacos crest
Olympiacos
OLY