As notas de Juventus x Milan, partida válida pela terceira rodada da Serie A 2026-27, jogo disputado nesta noite no Allianz Stadium, em Turim.
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Juventus-Milan, as notas da CM: Gatti salva Spalletti, Kolo Muani vai mal, Ramos e Rabiot decepcionam, Cisse fantástico
Juventus
Vicario 5,5: sem trabalho debaixo das traves no primeiro tempo, aparece apenas em algumas saídas de bola com os pés. Sofre gol na primeira finalização do Milan, uma conclusão de Cisse que passa entre as pernas de Kalulu e entra no canto oposto.
Kalulu 5: com Celik apoiando mais pela esquerda, o francês, pela direita, joga principalmente na cobertura. No gol de Cisse, junto com Locatelli, é superado pela iniciativa do jogador do Milan.
Bremer 6: desde os primeiros minutos faz seu porte físico ser sentido nas proximidades de Ramos. No segundo tempo, uma intervenção sua é providencial para evitar o segundo gol do Milan, após um belo contra-ataque do time.
Lucumì 6: junto com Bremer divide a tarefa de marcar o único atacante do Milan, Ramos. No segundo tempo começa com um erro grosseiro que poderia causar perigo, mas consegue se recuperar bem.
Celik 5,5: aparece bem no apoio ofensivo no início da partida, levando vantagem com frequência no duelo com Moreira. Cai de rendimento com o passar do tempo, limitando-se a conter e a apoiar os companheiros, sem voltar a avançar (aos 89' Gatti 7: entra como centroavante adicional e, de cabeça, empata em pleno acréscimo)
Locatelli 5,5: talvez lembrando de erros em excesso na temporada passada, parece quase ter medo de errar e, por isso, apressa alguns passes e dá duas bolas longas para a frente sem olhar. No gol de Cisse, junto com Kalulu, é superado pela iniciativa do jogador do Milan
Douglas Luiz 6: com seu ritmo cadenciado, é preciso nos passes, tentando correr o menor risco possível. Vai bem ao dar uma assistência para Conceicao no fim do primeiro tempo, mas o português vê sua finalização ser defendida. Também no segundo tempo distribui a bola com desenvoltura, procurando sobretudo Conceicao, mas sofre na fase de contenção, até ser substituído (aos 75' Woltemade 6,5: usa sua altura e seu porte físico, conquista uma boa falta, no desenrolar da qual tem uma chance de canhota, mas o chute sai alto, para fora)
Conceicao 6,5: aparece pela primeira vez na metade do primeiro tempo, com um chute de esquerda que exige defesa de Maignan. Repete a dose no fim da primeira etapa: em assistência de Douglas Luiz, vê sua finalização de boa posição ser defendida. No início do segundo tempo, após uma bela transição, acerta a trave com um chute rasteiro de esquerda de fora da área. É o mais vivo da Juventus no segundo tempo, mas Spalletti, no fim, o tira talvez por causa de uma leve queda física (aos 89' Zhegrova: sem nota)
Nico Gonzalez 6: tenta em uma bela jogada individual em drible, concluída com um chute de esquerda de fora da área defendido por Maignan. É muito móvel e circula por toda a frente de ataque, começando como segundo atacante e deslocando-se principalmente para a esquerda, ou partindo do meio-campo com verticalizações repentinas e velozes. No segundo tempo tem mais dificuldade e não encontra nem finalizações nem verticalizações (aos 65' Koopmeiners 6,5: entra e vai para a frente da defesa quando Douglas Luiz sai, bonita sua assistência para o gol de Gatti)
Alajbegovic 6: tem a primeira chance após um minuto, mas aproveita mal com um chute de direita por cima, de vinte metros, depois de explorar bem um erro da defesa do Milan. Vivo em espaços curtos, desloca-se da esquerda para a direita, com um domínio que arranca aplausos. No segundo tempo cai visivelmente de rendimento, até ser substituído (aos 65' Boga 6: tenta dar vivacidade, mas sem sucesso, diante de um Gila difícil de superar. Tenta nos acréscimos com um chute defendido por Maignan)
Kolo Muani 5: começa tocando em pouquíssimas bolas no ataque e perdendo uma que poderia ter sido perigosa no campo de ataque da Juventus. Nem sempre preciso no controle da bola, também no início do segundo tempo, quando tenta até um drible de calcanhar um tanto velleitário em uma bela bola servida por Conceicao. Também no segundo tempo segue na mesma toada.
Técnico Spalletti 6: arma bem a partida e sua equipe cria mais chances no primeiro tempo. Depois de um início de segundo tempo equilibrado, demora um pouco demais para mexer, até o gol sofrido. As substituições no fim lhe rendem o empate.
Milan
Maignan 7: trava um duelo com Conceicao e nega ao adversário a alegria do gol no primeiro tempo com duas grandes intervenções. Se o Milan se mantém à tona, deve isso sobretudo ao seu capitão. Reativo.
Gila 6,5: aceita a intensidade colocada em campo pelos meias ofensivos da Juventus e cresce no clima de batalha. Bem ao elevar o bloco da equipe com as arrancadas conduzindo a bola. Carisma em versão espanhola. (a partir dos 87' Terracciano s.v)
De Winter 7: duas belas travadas em Kolo Muani e Conceicao quando saíam na cara do gol no início do segundo tempo. Atento, concentrado, sempre ligado, naquela que foi uma das melhores atuações desde que veste a camisa do Milan.
Pavlovic 5,5: não chega à nota de aprovação porque os erros de leitura ainda são evidentes e arriscados demais.
Moreira 5: as atenuantes certamente não faltam, porque estamos falando de um garoto muito jovem que chegou à Itália há apenas uns vinte dias e fazia sua estreia com a camisa do Milan. Mas sua atuação praticamente não teve nada: personalidade, um contra um e cruzamentos. Reprovado. (a partir dos 60' Chukwueze 7: a assistência para o gol de Cisse é de uma beleza encantadora, com um lançamento milimétrico nos pés do ex-Verona. Sua entrada dá consistência às ações ofensivas do Milan)
Musah 6: corre por dois e se entrega muito. Do ponto de vista técnico, não é tão preciso quanto deveria na construção. Desfaz uma situação complicada em sua área no fim. Providencial.
Modric 6,5: no primeiro tempo toca em uma infinidade de bolas porque os companheiros recorrem a ele para tentar sair da pressão da Juventus. Lúcido, constante e sábio como só ele sabe ser. Diferenciado. (a partir dos 82' Jashari s.v).
Estupinan 6: tenta jogar com equilíbrio, às vezes até em excesso na fase ofensiva, mas no geral faz o seu sem cometer erros gritantes.
Rabiot 5,5: no início assume a responsabilidade de organizar o jogo, mas com resultados alternados. Preciosista demais quando era preciso agressividade e determinação, é chamado de volta ao banco por Amorim quando o tanque já estava na reserva (a partir dos 60' Loftus-Cheek 5,5: cresce nas transições em campo aberto: em duas ocasiões cria as condições para marcar o gol do 2 a 0. Meio ponto a menos porque perde Gatti no gol do 1 a 1).
Saelemakers 5: Amorim o reinventa como meia ofensivo partindo da esquerda, mas Alexis parece ter ficado em Milão: perde todos os duelos, além de várias bolas que poderiam ter sido mortais para sua própria equipe. Apagado (a partir dos 60' Cisse 7: o garoto de ouro: na segunda bola tocada inventa um gol fantástico por técnica, precisão e capacidade de sentir o gol. Segundo gol em três partidas para o ex de Verona e Catanzaro).
Ramos 5,5: vida dura para o atacante do Milan: muitas vezes isolado demais entre Bremer e Lucumi, faz pouco para tentar decidir como sabe. Noite para esquecer.
Téc. Amorim 6: algumas dúvidas sobre a formação inicial e sobre a forma como a equipe abordou a partida. Se redime com as mudanças que mudam o jogo. E por pouco não conseguiu os três pontos.
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