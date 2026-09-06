Vicario 5,5: sem trabalho debaixo das traves no primeiro tempo, aparece apenas em algumas saídas de bola com os pés. Sofre gol na primeira finalização do Milan, uma conclusão de Cisse que passa entre as pernas de Kalulu e entra no canto oposto.





Kalulu 5: com Celik apoiando mais pela esquerda, o francês, pela direita, joga principalmente na cobertura. No gol de Cisse, junto com Locatelli, é superado pela iniciativa do jogador do Milan.





Bremer 6: desde os primeiros minutos faz seu porte físico ser sentido nas proximidades de Ramos. No segundo tempo, uma intervenção sua é providencial para evitar o segundo gol do Milan, após um belo contra-ataque do time.





Lucumì 6: junto com Bremer divide a tarefa de marcar o único atacante do Milan, Ramos. No segundo tempo começa com um erro grosseiro que poderia causar perigo, mas consegue se recuperar bem.





Celik 5,5: aparece bem no apoio ofensivo no início da partida, levando vantagem com frequência no duelo com Moreira. Cai de rendimento com o passar do tempo, limitando-se a conter e a apoiar os companheiros, sem voltar a avançar (aos 89' Gatti 7: entra como centroavante adicional e, de cabeça, empata em pleno acréscimo)





Locatelli 5,5: talvez lembrando de erros em excesso na temporada passada, parece quase ter medo de errar e, por isso, apressa alguns passes e dá duas bolas longas para a frente sem olhar. No gol de Cisse, junto com Kalulu, é superado pela iniciativa do jogador do Milan





Douglas Luiz 6: com seu ritmo cadenciado, é preciso nos passes, tentando correr o menor risco possível. Vai bem ao dar uma assistência para Conceicao no fim do primeiro tempo, mas o português vê sua finalização ser defendida. Também no segundo tempo distribui a bola com desenvoltura, procurando sobretudo Conceicao, mas sofre na fase de contenção, até ser substituído (aos 75' Woltemade 6,5: usa sua altura e seu porte físico, conquista uma boa falta, no desenrolar da qual tem uma chance de canhota, mas o chute sai alto, para fora)





Conceicao 6,5: aparece pela primeira vez na metade do primeiro tempo, com um chute de esquerda que exige defesa de Maignan. Repete a dose no fim da primeira etapa: em assistência de Douglas Luiz, vê sua finalização de boa posição ser defendida. No início do segundo tempo, após uma bela transição, acerta a trave com um chute rasteiro de esquerda de fora da área. É o mais vivo da Juventus no segundo tempo, mas Spalletti, no fim, o tira talvez por causa de uma leve queda física (aos 89' Zhegrova: sem nota)





Nico Gonzalez 6: tenta em uma bela jogada individual em drible, concluída com um chute de esquerda de fora da área defendido por Maignan. É muito móvel e circula por toda a frente de ataque, começando como segundo atacante e deslocando-se principalmente para a esquerda, ou partindo do meio-campo com verticalizações repentinas e velozes. No segundo tempo tem mais dificuldade e não encontra nem finalizações nem verticalizações (aos 65' Koopmeiners 6,5: entra e vai para a frente da defesa quando Douglas Luiz sai, bonita sua assistência para o gol de Gatti)





Alajbegovic 6: tem a primeira chance após um minuto, mas aproveita mal com um chute de direita por cima, de vinte metros, depois de explorar bem um erro da defesa do Milan. Vivo em espaços curtos, desloca-se da esquerda para a direita, com um domínio que arranca aplausos. No segundo tempo cai visivelmente de rendimento, até ser substituído (aos 65' Boga 6: tenta dar vivacidade, mas sem sucesso, diante de um Gila difícil de superar. Tenta nos acréscimos com um chute defendido por Maignan)





Kolo Muani 5: começa tocando em pouquíssimas bolas no ataque e perdendo uma que poderia ter sido perigosa no campo de ataque da Juventus. Nem sempre preciso no controle da bola, também no início do segundo tempo, quando tenta até um drible de calcanhar um tanto velleitário em uma bela bola servida por Conceicao. Também no segundo tempo segue na mesma toada.





Técnico Spalletti 6: arma bem a partida e sua equipe cria mais chances no primeiro tempo. Depois de um início de segundo tempo equilibrado, demora um pouco demais para mexer, até o gol sofrido. As substituições no fim lhe rendem o empate.



















