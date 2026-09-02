Juventus melhorou com o mercado, mas tem três grandes incógnitas, entre elas Spalletti: ele precisa voltar a ser o de Napoli, não o da Itália

Para a Juventus, chegou ao fim um mercado pirotécnico, marcado por inúmeras reviravoltas. O resultado é um time com algumas opções a mais, ainda com algumas lacunas e, sobretudo, ainda com muitas interrogações.





Mas vamos por partes. A primeira reviravolta aconteceu entre o fim da temporada passada e o início da janela de transferências, com mais uma mudança radical na diretoria. Saíram Comolli e Modesto, entraram Carnevali e Massara. A nova diretoria, na prática, chegou com o mercado já em andamento, porque os grandes clubes começam a planejar a janela de verão no inverno, e tentou remediar os danos provocados pelas últimas gestões, lidando com as limitações do settlement agreement da Uefa. A nota para Carnevali e Massara é positiva, embora para avaliá-los de verdade seja necessário esperar a janela de inverno e, sobretudo, a da próxima temporada de verão, além, naturalmente, do desfecho da temporada que acabou de começar. Ao contrário de Giuntoli, que em seu primeiro verão na Juventus trouxe apenas Weah (operação, aliás, conduzida por Manna), Carnevali e Massara se movimentaram bastante, concluindo onze chegadas (incluindo os retornos de empréstimo) e doze saídas (incluindo os contratos que chegaram ao fim).