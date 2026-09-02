Para a Juventus, chegou ao fim um mercado pirotécnico, marcado por inúmeras reviravoltas. O resultado é um time com algumas alternativas a mais, ainda com algumas lacunas e, sobretudo, ainda com muitos pontos de interrogação.





Mas vamos por partes. A primeira reviravolta chegou entre o fim da última temporada e o início do mercado, com mais uma mudança drástica na diretoria. Saem Comolli e Modesto, entram Carnevali e Massara. A nova diretoria, na prática, chegou com o bonde andando, porque os grandes clubes começam a planejar o mercado de verão no inverno, e tentou remediar os danos provocados pelas últimas gestões, lidando com as limitações do settlement agreement da Uefa. A nota para Carnevali e Massara é positiva, embora para julgá-los de verdade seja necessário esperar a janela de inverno e, sobretudo, a da próxima temporada de verão, além, naturalmente, do desfecho da temporada que acaba de começar. Ao contrário de Giuntoli, que em seu primeiro verão na Juventus trouxe apenas Weah (operação, aliás, conduzida por Manna), Carnevali e Massara se movimentaram demais, concluindo onze chegadas (incluindo os retornos de empréstimo) e doze saídas (incluindo os contratos encerrados ao fim do vínculo).