Juventus melhorou com o mercado, mas com três grandes incógnitas, entre elas Spalletti: ele precisa voltar a ser o de Napoli, não o da Itália

Para a Juventus, chegou ao fim uma janela de transferências pirotécnica, marcada por numerosas reviravoltas. O resultado é um time com algumas opções a mais, ainda com algumas lacunas e, sobretudo, ainda com muitas interrogações.





Mas vamos por partes. A primeira reviravolta chegou entre o fim da temporada passada e o início da janela, com mais uma mudança radical na diretoria. Saem Comolli e Modesto, entram Carnevali e Massara. A nova diretoria, na prática, chegou com o bonde andando, porque os grandes clubes começam a planejar a janela de verão no inverno, e tentou remediar os danos provocados pelas últimas gestões, lidando com as limitações do settlement agreement da Uefa. A nota para Carnevali e Massara é positiva, embora para avaliá-los de verdade seja necessário esperar a janela de inverno e, sobretudo, a da próxima verão, além, naturalmente, do desfecho da temporada que acabou de começar. Diferentemente de Giuntoli, que em seu primeiro verão na Juventus trouxe apenas Weah (operação, aliás, conduzida por Manna), Carnevali e Massara se movimentaram muito, concluindo onze chegadas (incluindo os retornos de empréstimo) e doze saídas (incluindo os contratos encerrados ao fim do vínculo).