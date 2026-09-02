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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus melhorou com o mercado, mas com três grandes incógnitas, entre elas Spalletti: ele precisa voltar a ser o de Napoli, não o da Itália

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
L. Spalletti

Para a Juventus, chegou ao fim uma janela de transferências com muitas chegadas e muitas saídas: daqui para frente, o trabalho do treinador será decisivo.

Para a Juventus, chegou ao fim uma janela de transferências pirotécnica, marcada por numerosas reviravoltas. O resultado é um time com algumas opções a mais, ainda com algumas lacunas e, sobretudo, ainda com muitas interrogações.


Mas vamos por partes. A primeira reviravolta chegou entre o fim da temporada passada e o início da janela, com mais uma mudança radical na diretoria. Saem Comolli e Modesto, entram Carnevali e Massara. A nova diretoria, na prática, chegou com o bonde andando, porque os grandes clubes começam a planejar a janela de verão no inverno, e tentou remediar os danos provocados pelas últimas gestões, lidando com as limitações do settlement agreement da Uefa. A nota para Carnevali e Massara é positiva, embora para avaliá-los de verdade seja necessário esperar a janela de inverno e, sobretudo, a da próxima verão, além, naturalmente, do desfecho da temporada que acabou de começar. Diferentemente de Giuntoli, que em seu primeiro verão na Juventus trouxe apenas Weah (operação, aliás, conduzida por Manna), Carnevali e Massara se movimentaram muito, concluindo onze chegadas (incluindo os retornos de empréstimo) e doze saídas (incluindo os contratos encerrados ao fim do vínculo).

  • OS PONTOS CRUCIAIS

    O mercado da Juventus passou por alguns momentos fundamentais: a confirmação de Spalletti apesar da não classificação para a Champions League (o técnico havia assinado a renovação até 2028 com Comolli, em abril, enquanto Carnevali, que chegou em junho, avalizou a escolha de seguir com Spalletti); a ilusão desfeita, por causa da ausência da Champions, de poder apostar em grandes jogadores de experiência e qualidade (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); a decisão de não atender às exigências contratuais de Vlahovic e, portanto, abrir mão dele (e aqui, provavelmente, com uma divergência de visões entre diretoria e treinador, que teria querido novamente o sérvio); a novela Kolo Muani, perseguido por um ano, depois contratado em definitivo por uma quantia importante e, por fim, alfinetado por Spalletti após um gol perdido na primeira partida oficial; a novela dos goleiros, com a perseguição em vão (além de Alisson) a Dibu Martinez, Svilar e Suzuki, para depois 'recorrer' a Vicario e Grabara; as difíceis e desvantajosas saídas por empréstimo de jogadores vindos de uma péssima temporada (Di Gregorio, David e Openda); os nomes-surpresa no ataque, em uma escalada que viu as chegadas de Ekhator, Alajbegovic e Woltemade.


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  • AS GRANDES DÚVIDAS

    Em resumo, a janela de transferências recém-encerrada (mas atenção a eventuais saídas nas próximas horas e dias para Turquia e Arábia, onde o mercado ainda está aberto) nos deixa com uma Juventus certamente melhorada no gol, com mais opções de qualidade na defesa (tanto pelo centro quanto pelos lados, com Lucumì e Celik)), e com muita qualidade e opções no meio-campo ofensivo e pelos lados do ataque (e a importância de Nico Gonzalez apareceu de imediato). As maiores dúvidas seguem no centro do ataque, onde tanto Kolo Muani quanto Woltemade gostam de circular, e nenhum dos dois é o clássico centroavante de área de que Spalletti tanto gosta, e sobretudo no meio-campo, onde já faltam há anos um grande armador e um homem que garanta ao mesmo tempo fantasia e intensidade. O retorno de Douglas Luiz é uma aposta (que, por ora, começou com o pé direito), a chegada de Sarr é uma solução tampão após a decepção com Kessié.


  • E é preciso o verdadeiro Spalletti

    A sensação é que boa parte do desfecho da temporada da Juventus, e portanto também da ótica com a qual este mercado será revisto daqui a alguns meses, dependerá muito do trabalho de Spalletti, que precisa deixar para trás os resquícios do fracasso na seleção italiana, que às vezes reaparecem nas declarações e nas decisões, e reencontrar suas melhores sacadas, como no Napoli campeão italiano, e da sintonia que será criada, ou não, entre treinador e diretoria, entre as escolhas de Spalletti e as de Carnevali e Massara no mercado.

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  • RESUMO DE CONTRATAÇÕES E SAÍDAS

    CONTRATAÇÕES: Nico Gonzalez (a, Atletico Madrid), Douglas Luiz (m, Aston Villa), Rugani (d, Fiorentina), Ekhator (a, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (a, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (a, Paris Saint-Germain), Lucumí (d, Bologna), Vicario (g, Tottenham), Grabara (g, Wolfsburg), Sarr (m, Tottenham), Woltemade (a, Newcastle).

    SAÍDAS: Holm (d, Bologna), Vlahovic (a, Besiktas), Kostic (m, PSV), Openda (a, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (m, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina), Arthur (m, rescisão de contrato), Di Gregorio (g, Bournemouth), Perin (g, Palermo), Miretti (m, Besiktas), David (a, Atletico Madrid).

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