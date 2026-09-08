O meio-campo da Juventus sai meio destruído deste início de campeonato, com os dois titulares da temporada passada que terão de ficar fora por um longo período por causa de lesões. Manuel Locatelli (menisco lateral) terá de ficar parado por um período que vai de três a seis meses, enquanto Khephren Thuram (síndrome femoropatelar) não poderá entrar em campo antes de janeiro. A essas duas lesões graves se somam os problemas musculares de Weston McKennie e de Pape Sarr, de leve entidade, mas ainda assim incômodos e problemáticos para as escolhas de Luciano Spalletti, a quem restam, como meio-campistas centrais, apenas Teun Koopmeiners e Douglas Luiz.
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Juventus, meio-campo em frangalhos: o mercado de jogadores livres e a solução Owusu, o pequeno Davids criado em Vinovo
Os jogadores sem contrato
Fica a dúvida, portanto, se a Juventus nestas horas não pode pensar em recorrer ao mercado de jogadores livres, que oferece inúmeras oportunidades, algumas até de absoluto interesse.
Entre os meio-campistas livres, por exemplo, está Marcelo Brozović, ex-Inter e agora livre após o fim de seu vínculo com o Al-Nassr. Entre os perfis ainda disponíveis, há também Ismael Bennacer, ex-Milan. Entre os outros nomes ainda sem clube estão o português Renato Sanches e o ex-Juve Roberto Pereyra.
SOLUÇÃO INTERNA: OWUSU
Entre as soluções internas, chama a atenção a que prevê a promoção em definitivo ao time principal do jovem nascido em 2005 Augusto Seedorf Owusu, que também participou dos amistosos de verão da equipe de Luciano Spalletti. Owusu é um patrimônio do clube, um jogador criado desde criança entre os muros de Vinovo, com exceção de uma passagem por empréstimo pela Reggiana nos tempos de Primavera, até a Next Gen e a Continassa.
Owusu é um meio-campista central box-to-box, mais um meia do que um volante, com capacidade de marcação e infiltração. Apesar de se chamar 'Seedorf', Owusu tem características técnicas e físicas mais parecidas com as de outro holandês, um jogador que fez história na Juventus: Edgar Davids. Nesta fase delicada, até a janela de transferências de janeiro, ele pode ser uma solução para Spalletti amenizar a emergência enquanto aguarda a reabertura do mercado.
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