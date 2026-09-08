Entre as soluções internas, chama a atenção a que prevê a promoção em definitivo ao time principal do jovem nascido em 2005 Augusto Seedorf Owusu, que também participou dos amistosos de verão da equipe de Luciano Spalletti. Owusu é um patrimônio do clube, um jogador criado desde criança entre os muros de Vinovo, com exceção de uma passagem por empréstimo pela Reggiana nos tempos de Primavera, até a Next Gen e a Continassa.





Owusu é um meio-campista central box-to-box, mais um meia do que um volante, com capacidade de marcação e infiltração. Apesar de se chamar 'Seedorf', Owusu tem características técnicas e físicas mais parecidas com as de outro holandês, um jogador que fez história na Juventus: Edgar Davids. Nesta fase delicada, até a janela de transferências de janeiro, ele pode ser uma solução para Spalletti amenizar a emergência enquanto aguarda a reabertura do mercado.



