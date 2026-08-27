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Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: McKennie para por fadiga muscular do americano

Juventus
W. McKennie

Treino separado para Rugani e Nico González

A Juventus treinou na manhã desta quarta-feira na Continassa visando ao jogo de sábado à noite, às 20h45, contra o Parma, no Allianz Stadium. Entre os jogadores da Juventus sob o comando de Luciano Spalletti, segundo informa o IlBianconero, Daniele Rugani trabalhou separadamente, Nico Gonzalez não treinou por controle de carga e WestonMcKennieficou parado por causa de um leve desgaste muscular.


  • O foco destes dias diz respeito, obviamente, à substituição de Kenan Yildiz, que se lesionou em Frosinone e foi obrigado a uma longa parada. As alternativas à disposição de Spalletti são Jeremie Boga e Kerim Alajbegovic.


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