Juventus: Lukaku e Darwin Núñez voltam a aparecer; o filho de Simone Inzaghi faz uma visita relâmpago à Continassa

A Juventus está de olho no mercado de atacantes.





Além do polonês Arkadiusz Milik, estão de saída os dois últimos contratados: o canadense Jonathan David e o belga Lois Openda.





Ainda não foi alcançado um acordo para renovar o contrato do sérvio Dusan Vlahovic, que expira no próximo dia 30 de junho, com o risco de ele sair a título gratuito.





Assim, a diretoria da Juventus começa a avaliar possíveis alternativas, a começar pelo possível retorno do francês Randal Kolo Muani (em empréstimo ao Tottenham pelo PSG), mas não só.





Nesse sentido, o Tuttosport cita os nomes de Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Napoli), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) e Darwin Núñez (Al-Hilal).



