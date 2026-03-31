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Juventus: Lukaku e Darwin Núñez voltam a aparecer; o filho de Simone Inzaghi faz uma visita relâmpago à Continassa

Juventus
D. Nunez
R. Lukaku
Napoli
Mercado da bola
Al Hilal

Ainda sem um acordo com Vlahovic, a Juventus está de olho no mercado de atacantes.

A Juventus está de olho no mercado de atacantes.


Além do polonês Arkadiusz Milik, estão de saída os dois últimos contratados: o canadense Jonathan David e o belga Lois Openda.


Ainda não foi alcançado um acordo para renovar o contrato do sérvio Dusan Vlahovic, que expira no próximo dia 30 de junho, com o risco de ele sair a título gratuito.


Assim, a diretoria da Juventus começa a avaliar possíveis alternativas, a começar pelo possível retorno do francês Randal Kolo Muani (em empréstimo ao Tottenham pelo PSG), mas não só.


Nesse sentido, o Tuttosport cita os nomes de Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Napoli), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) e Darwin Núñez (Al-Hilal).


  • Ataque relâmpago na Continassa

    Esta noite, no Estádio de Turim, será disputado o amistoso entre Argélia e Uruguai, e a Juventus estará de olho em Darwin Núñez.


    Enquanto isso, ainda segundo o Tuttosport, ontem o agente Tommaso Inzaghi, braço direito de Federico Pastorello e filho de Simone, visitou a Continassa.


    O técnico do Al-Hilal, que na última janela de transferências de verão gastou 53 milhões de euros para contratar do Liverpool o atacante uruguaio nascido em 1999, ex-Benfica.


    Autor de 9 gols em 24 partidas com a camisa do clube saudita, que o colocou fora da lista para abrir espaço para o francês Karim Benzema, de 38 anos, que chegou na última janela de transferências de inverno a título gratuito vindo do Al-Ittihad.


    Darwin Núñez tem contrato até junho de 2028 com o Al-Hilal, que lhe paga um salário de 23 milhões de euros por ano.


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