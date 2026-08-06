Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica lucumi juve
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus-Lucumí, novos contatos com o Bologna: distância reduzida, também se trabalha nas contrapartidas

Juventus
Mercado da bola
Bologna
J. Lucumi

A cláusula expirou e o valor caiu: a Juventus tenta incluir contrapartidas

A Juventus não desiste da investida por Jhon Lucumí. Depois do vencimento da multa rescisória de 28 milhões de euros, as conversas entre a Juventus e o Bologna devem se intensificar nos próximos dias, com o objetivo de encontrar um ponto de encontro que possa satisfazer os dois clubes.


O Bologna reduziu suas exigências financeiras e agora, segundo informou Alfredo Pedullà, avalia o zagueiro colombiano em 20 milhões de euros mais bônus. Um valor inferior ao fixado pela cláusula, mas que ainda assim segue acima da oferta atualmente colocada na mesa pela Juventus. As partes seguem trabalhando para reduzir a diferença, e a sensação é de que a negociação pode ganhar força em breve.


  • LUCUMÍ, PRIORIDADE PARA A JUVENTUS

    Enquanto isso, Lucumí continua esperando. Não faltam propostas do exterior pelo zagueiro colombiano, mas sua prioridade segue sendo a Juventus. De fato, o defensor teria manifestado a vontade de se transferir para Turim, convencido de que o projeto da Juventus representa o passo ideal para a sequência de sua carreira. Uma posição que pode se revelar importante ao longo da negociação.


    • Publicidade

  • AS MOEDAS DE TROCA: MIRETTI E CABAL

    Para tentar se aproximar das exigências do Bologna, a Juventus está estudando uma fórmula alternativa. Segundo o Tuttosport, o clube de Turim estaria avaliando a inclusão de uma ou mais contrapartidas técnicas, para reduzir o desembolso financeiro e tornar a operação mais sustentável.


    Entre os nomes considerados estão Juan Cabal e Fabio Miretti, ambos destinados a deixar Turim nesta janela de transferências. A Juventus atribui aos dois jogadores uma avaliação entre 10 e 15 milhões de euros e entende que eles podem representar perfis interessantes para o Bologna.


    O Bologna, porém, neste momento parece seguir uma linha diferente. A diretoria do clube da Emília-Romanha preferiria, de fato, fechar a operação exclusivamente com base em uma transferência onerosa, sem incluir contrapartidas no negócio por Lucumí. Uma posição que complica a negociação, mas que não interrompe os contatos entre os dois clubes.


    A negociação, portanto, segue aberta. A Juventus continua considerando Lucumí um dos principais alvos para reforçar o setor defensivo, enquanto o Bologna está disposto a negociar, desde que suas avaliações financeiras sejam respeitadas. As próximas conversas serão decisivas para entender se as partes conseguirão encontrar a fórmula certa para chegar a um desfecho positivo.




    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Amistosos de clubes
Brighton crest
Brighton
BHA
Bologna crest
Bologna
BOL