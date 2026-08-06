Juventus-Lucumí, novos contatos com o Bologna: distância reduzida, também se trabalha nas contrapartidas

A Juventus não desiste da investida por Jhon Lucumí. Depois do vencimento da multa rescisória de 28 milhões de euros, as conversas entre a Juventus e o Bologna devem se intensificar nos próximos dias, com o objetivo de encontrar um ponto de encontro que possa satisfazer os dois clubes.
O Bologna reduziu suas exigências financeiras e agora, segundo informou Alfredo Pedullà, avalia o zagueiro colombiano em 20 milhões de euros mais bônus. Um valor inferior ao fixado pela cláusula, mas que ainda assim segue acima da oferta atualmente colocada na mesa pela Juventus. As partes seguem trabalhando para reduzir a diferença, e a sensação é de que a negociação pode ganhar força em breve.