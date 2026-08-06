Juventus-Lucumí, novos contatos com o Bologna: distância reduzida, também se trabalha nas contrapartidas

Para tentar se aproximar das exigências do Bologna, a Juventus está estudando uma fórmula alternativa. Segundo o Tuttosport, o clube de Turim estaria avaliando a inclusão de uma ou mais contrapartidas técnicas, para reduzir o desembolso financeiro e tornar a operação mais sustentável.





Entre os nomes considerados estão Juan Cabal e Fabio Miretti, ambos destinados a deixar Turim nesta janela de transferências. A Juventus atribui aos dois jogadores uma avaliação entre 10 e 15 milhões de euros e entende que eles podem representar perfis interessantes para o Bologna.





O Bologna, porém, neste momento parece seguir uma linha diferente. A diretoria do clube da Emília-Romanha preferiria, de fato, fechar a operação exclusivamente com base em uma transferência onerosa, sem incluir contrapartidas no negócio por Lucumí. Uma posição que complica a negociação, mas que não interrompe os contatos entre os dois clubes.





A negociação, portanto, segue aberta. A Juventus continua considerando Lucumí um dos principais alvos para reforçar o setor defensivo, enquanto o Bologna está disposto a negociar, desde que suas avaliações financeiras sejam respeitadas. As próximas conversas serão decisivas para entender se as partes conseguirão encontrar a fórmula certa para chegar a um desfecho positivo.











