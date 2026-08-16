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Emanuele Tramacere

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Juventus, Lucumì chegou a Turim: exames médicos e depois a assinatura, todos os valores

Juventus
J. Lucumi
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J. Cabal

O zagueiro colombiano será o reforço de Spalletti para a defesa

A Juventus fechou a contratação mais importante para reforçar a própria defesa. Do Bologna chega John Lucumì, zagueiro colombiano nascido em 1998 que chega em definitivo.

Hoje, o zagueiro canhoto chegou a Turim para se submeter aos exames médicos de praxe antes das assinaturas dos contratos e dos anúncios oficiais.

  • É no JMedical

    Lucumi chegou nas últimas horas, em uma tórrida tarde de domingo, 16 de agosto, à Continassa e foi imediatamente ao JMedical para realizar os testes físicos e os exames médicos de praxe.

    Se tudo correr da melhor forma, os anúncios oficiais devem chegar ainda na noite de hoje.



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  • TODOS OS NÚMEROS, CABAL ESPERA

    Para contratar Lucumì junto ao Bologna, a Juventua acabou colocando na mesa uma oferta de 18 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. O jogador já havia dito sim há algum tempo à transferência para Turim, com um contrato de cinco anos no valor de 3 milhões de euros por temporada, bônus incluídos.

    Para esperar a Juve, o colombiano recusou nada menos que cinco propostas que chegaram por ele nesse meio-tempo. Já a operação desvinculada, mas que salvo surpresas deve ser concluída em breve, é a que levará Juan Cabal a fazer o caminho inverso rumo ao Bologna, por empréstimo com opção de compra (as partes negociam o valor).

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