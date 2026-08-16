Juventus, Lucumì chegou a Turim: exames médicos e depois a assinatura, todos os valores

Para contratar Lucumì junto ao Bologna, a Juventua acabou colocando na mesa uma oferta de 18 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. O jogador já havia dito sim há algum tempo à transferência para Turim, com um contrato de cinco anos no valor de 3 milhões de euros por temporada, bônus incluídos.

Para esperar a Juve, o colombiano recusou nada menos que cinco propostas que chegaram por ele nesse meio-tempo. Já a operação desvinculada, mas que salvo surpresas deve ser concluída em breve, é a que levará Juan Cabal a fazer o caminho inverso rumo ao Bologna, por empréstimo com opção de compra (as partes negociam o valor).