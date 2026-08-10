A Juventus acelera por Jhon Lucumì, zagueiro colombiano do Bologna: o jogador já chegou a um acordo de cinco anos com a Juventus por cerca de 2,5 milhões de euros por temporada.





A negociação com o Bologna continua, mas o clube rossoblù quer sobretudo dinheiro vivo. A Juve tentou incluir Miretti e, sobretudo, Cabal, sem sucesso, enquanto a hipótese Koopmeiners tem mais os contornos de uma sugestão, considerando o salário do holandês. Por Lucumì, a Juventus estaria pronta para oferecer 20 milhões de euros de parte fixa mais bônus facilmente alcançáveis, aproximando-se assim das exigências do Bologna.



