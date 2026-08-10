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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus-Lucumí, acordo total: os valores, para o Bologna apenas dinheiro

Juventus
Mercado da bola
Bologna
J. Lucumi

Faltam apenas alguns detalhes para a conclusão da operação de mercado pelo zagueiro colombiano

A Juventus acelera por Jhon Lucumì, zagueiro colombiano do Bologna: o jogador já chegou a um acordo de cinco anos com a Juventus por cerca de 2,5 milhões de euros por temporada.


A negociação com o Bologna continua, mas o clube rossoblù quer sobretudo dinheiro vivo. A Juve tentou incluir Miretti e, sobretudo, Cabal, sem sucesso, enquanto a hipótese Koopmeiners tem mais os contornos de uma sugestão, considerando o salário do holandês. Por Lucumì, a Juventus estaria pronta para oferecer 20 milhões de euros de parte fixa mais bônus facilmente alcançáveis, aproximando-se assim das exigências do Bologna.


  • O negócio parece destinado a ser concluído sem contrapartidas nas próximas horas. Spalletti considera Lucumì o reforço ideal para a defesa: canhoto, rápido nas coberturas, agressivo na marcação e capaz de iniciar a jogada e acompanhar a ação. O que também convenceu o técnico foi a personalidade mostrada pelo colombiano em campo.


    Juventus e Lucumì se querem: agora resta encontrar o acerto definitivo com o Bologna, mas neste momento é apenas uma questão de detalhes.





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