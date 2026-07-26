Luciano Spalletti fecha o segundo teste de preparação desta pré-temporada — depois do 0-0 com o Basileia, chegou uma vitória pela margem mínima sobre o Standard Liège, com golo de Miretti — e volta a focar-se no mercado de transferências. Nas declarações prestadas no fim da partida disputada na Bélgica, o treinador da Juventus deixou algumas pistas sobre os próximos movimentos e, sobretudo, sobre as situações consideradas prioritárias. Vai-se da troca entre Openda (próximo reforço do Lyon) e Kolo Muani — a próxima semana pode ser a da reviravolta definitiva com o Paris Saint-Germain — até à identificação de um novo guarda-redes.





BASTA UM GOLO DE MIRETTI CONTRA O STANDARD: OS APROVADOS E OS REPROVADOS



