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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Juventus, Luciano Spalletti não abdica de Dibu Martínez: "Pode mudar de equipa, mas nós temos de fazer um mercado criterioso". O que pode acontecer

Juventus
E. Martinez
Mercado da bola
Aston Villa
M. Di Gregorio
M. Perin

O treinador da Juventus traça as linhas orientadoras do último mês do mercado de transferências

Luciano Spalletti fecha o segundo teste de preparação desta pré-temporada — depois do 0-0 com o Basileia, chegou uma vitória pela margem mínima sobre o Standard Liège, com golo de Miretti — e volta a focar-se no mercado de transferências. Nas declarações prestadas no fim da partida disputada na Bélgica, o treinador da Juventus deixou algumas pistas sobre os próximos movimentos e, sobretudo, sobre as situações consideradas prioritárias. Vai-se da troca entre Openda (próximo reforço do Lyon) e Kolo Muani — a próxima semana pode ser a da reviravolta definitiva com o Paris Saint-Germain — até à identificação de um novo guarda-redes.


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  • AS PALAVRAS DE SPALLETTI

    E, a esse respeito, apesar de nas últimas horas se ter espalhado um certo pessimismo sobre a capacidade de convencer o Aston Villa a baixar as exigências por Emiliano Martinez, Spalletti não tem dúvidas ao explicar o que espera da direção da Juventus: “Neste momento já temos dois guarda-redes, queremos acrescentar competitividade e estamos à procura de mais um. Veremos, há muitos que agora vão encontrar novos lugares. Dibu Martinez é um deles, que provavelmente pode mudar de equipa, mas nós temos de fazer um mercado atento e criterioso, não temos grande capacidade para gastar muito dinheiro”. Traduzindo: o número um da seleção argentina continua a ser a primeira escolha absoluta porque, ao contrário das alternativas que levam a Guglielmo Vicario, do Tottenham, Zion Suzuki, do Parma, Vanja Milinkovic-Savic, do Napoli, ou Noah Atubolu, do Friburgo, elevaria consideravelmente o nível de personalidade e carisma também dentro do balneário.

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  • A SITUAÇÃO

    Dibu Martínez ainda tem um contrato longo com o Aston Villa (até 2029), ganha muito (7 milhões de euros por temporada) e, por ele, o clube inglês exige um valor entre 10 e 15 milhões de euros. Demasiado para a Juventus, que estaria disposta a investir no salário do argentino — um contrato de três anos, mas por valores mais contidos — e espera chegar a acordo com o Aston Villa por um valor que não ultrapasse os 5-6 milhões de euros. O mercado ainda é longo, Martínez está atualmente de férias depois de ter chegado até ao fim do Mundial e o seu clube está ciente de que, há pelo menos um ano, o jogador pede para ser libertado para enfrentar um novo desafio. A possibilidade de jogar em Itália e de vestir a camisola de Itália intriga-o particularmente, mas será provavelmente necessária muita paciência e capacidade de mediação para se chegar a uma eventual definição.

  • O que muda para Di Gregorio e Perin

    Ao mesmo tempo, para um possível novo número um para defender a baliza da Juventus, alguém terá de lhe abrir espaço. A sensação é de que, por trás das declarações de Luciano Spalletti em Liège, também se esconde o pedido ao diretor desportivo Massara e ao administrador delegado Carnevali para encontrarem uma solução de saída para um entre Di Gegorio e Perin. Nenhum dos dois convence plenamente o treinador toscano: o primeiro esteve no centro de um pedido de informações do Besiktas nas últimas semanas, mas a hipótese não avançou, enquanto o segundo gostaria de jogar mais depois de várias épocas como suplente, mas neste momento nenhuma hipótese parece estar particularmente quente.

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  • É urgente

    Chegados ao fim de julho e com um campeonato que começa dentro de cerca de um mês, Spalletti e a Juventus teriam pressa em preencher pelo menos umas duas vagas em papéis-chave, para chegar à estreia contra o Frosinone com mais algumas certezas. Se, no caso do avançado pedido pelo treinador, o caminho parece estar um pouco mais definido, para o guarda-redes — assim como para eventuais novos reforços nas alas e no meio-campo — a situação ainda vive uma delicada fase de impasse. Com o nome de Dibu Martinez sempre no topo dos pensamentos de todos.

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