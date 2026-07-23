Juventus, Loïs Openda a caminho do Lyon: restam definir os últimos detalhes financeiros

Openda já se convenceu e vai deixar a Juventus, provavelmente após o amistoso na Bélgica contra o Standard de Liège. Spalletti, devido à lesão sofrida pelo mais recente reforço, Jeff Ekhator, está com o elenco reduzido no ataque; Openda jogará no sábado e, a partir de segunda-feira, qualquer dia será bom para se despedir de todos e abraçar um novo time. Que deve ser o Lyon: segundo rumores vindos da França, confirmados também pela La Gazzetta dello Sport, o belga está prestes a aceitar a proposta do time comandado por Paulo Fonseca, que superou o Crystal Palace e o Lens na disputa pelo jogador nascido em 2000. O negócio deve ser fechado por meio de um empréstimo oneroso com opção de compra: nenhum clube, de fato, está disposto a gastar 40 milhões, valor exigido pela Juventus pelo jogador. Resta saber se a Juventus contribuirá para o pagamento do salário, de 7,4 milhões de euros brutos, ou se o Lyon arcará com o valor total. Isso parece improvável, considerando que o jogador mais bem pago do elenco é Tolisso, que recebe 5,4 milhões de euros brutos por temporada.