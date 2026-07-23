Dias decisivos para o futuro de Loïs Openda. O atacante da Juventus está prestes a deixar Turim, onde não terá espaço no próximo ano. Desde que chegou, Spalletti lhe deu mais de uma chance, que o belga não aproveitou, acabando na última posição na hierarquia do técnico da Juventus. Ficar e recusar qualquer transferência, mantendo-se preso a um salário de cerca de 4 milhões de euros líquidos, corre o risco de fazê-lo passar mais uma temporada à margem, no banco de reservas. Por isso, partir é a melhor maneira de relançar sua carreira, também tendo em vista a nova fase da seleção da Bélgica com van Bommel no comando.
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Juventus, Loïs Openda a caminho do Lyon: restam definir os últimos detalhes financeiros
Lyon leva vantagem sobre o Lens e o Crystal Palace
Openda já se convenceu e vai deixar a Juventus, provavelmente após o amistoso na Bélgica contra o Standard de Liège. Spalletti, devido à lesão sofrida pelo mais recente reforço, Jeff Ekhator, está com o elenco reduzido no ataque; Openda jogará no sábado e, a partir de segunda-feira, qualquer dia será bom para se despedir de todos e abraçar um novo time. Que deve ser o Lyon: segundo rumores vindos da França, confirmados também pela La Gazzetta dello Sport, o belga está prestes a aceitar a proposta do time comandado por Paulo Fonseca, que superou o Crystal Palace e o Lens na disputa pelo jogador nascido em 2000. O negócio deve ser fechado por meio de um empréstimo oneroso com opção de compra: nenhum clube, de fato, está disposto a gastar 40 milhões, valor exigido pela Juventus pelo jogador. Resta saber se a Juventus contribuirá para o pagamento do salário, de 7,4 milhões de euros brutos, ou se o Lyon arcará com o valor total. Isso parece improvável, considerando que o jogador mais bem pago do elenco é Tolisso, que recebe 5,4 milhões de euros brutos por temporada.
PRONTO PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
Openda deve voltar à França, onde, na temporada 2022-2023, foi destaque com a camisa do Lens (21 gols na Ligue 1). Ele quer um campeonato, um ambiente que já conhece, um time e um técnico que possam valorizá-lo. Que possam lhe dar confiança. Fonseca já conversou com ele e espera poder contar com sua presença a partir de segunda-feira, pouco mais de uma semana antes da terceira fase de qualificação da Liga dos Campeões contra o Sparta de Praga (jogo de ida na República Tcheca em 4 de agosto, jogo de volta na França em 11 de agosto).
QUANTO ISTO CUSTOU À JUVENTUS
Openda chegou a Turim no último dia da janela de transferências de verão de 2025, depois que Damien Comolli não conseguiu chegar a um acordo com o Paris Saint-Germain pela contratação de Kolo Muani. O belga chegou do Leipzig por um valor total de 43,9 milhões, entre empréstimo e opção de compra obrigatória, e recebe um salário bruto de 7,4 milhões. Seu contrato com a Juventus vence em 2030.
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